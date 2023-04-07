İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2641
  • EURO
    21,0109
  • ALTIN
    1243.14
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Ersoy, mevkidaşı Stojçevska ile bir araya geldi
Politika

Bakan Ersoy, mevkidaşı Stojçevska ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Bisera Kostadinovska Stojçevska ile bir araya geldi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, mevkidaşı Stojçevska ile bir araya geldi
ABONE OL

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmenin odağında Türkiye-Kuzey Makedonya Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalanması olduğu aktarıldı.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geleneksel dostluk ve ortaklık ruhu içinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bugün imzaladığımız anlaşma, iki ülke kurumları arasında var olan iyi kültürel bağları elbette ki derinleştirecek, yazarların, üretken sanatçılar ile koroların değişimini teşvik edecek, sahip olunan kaynakların kullanımını teşvik edecek, devlet kurumlarının ortaklık ilişkisini ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerini güçlendirecek." ifadelerine yer verildi.

Bakanların bugüne kadarki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada, bunu, kültür alanında işbirliğini yoğunlaştıracak daha birçok yeni girişim ve projeyi hayata geçirerek sürdürmek istediklerine hazır olduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kostadinovska Stojçevska, kültür alanındaki işbirliklerinin düzeyi konusunda da memnuniyetlerini belirterek bugün imzalanan anlaşmayla daha zengin kurumsal işbirliği sağlayacakları inancını paylaştığını kaydetti.

Yeni Türk Tiyatrosu'nun inşası projesine de değinen Kostadinovska Stojçevska, şöyle devam etti:

"Bu projenin hayata geçirilmesiyle Türk toplumu, dünya standartlarında bir tiyatro binasına sahip olacaktır. Bina halihazırda dış cephesiz kaba inşaat sürecine kadar inşa edildi. Yaptığımız görüşmede, imzalanan anlaşmayı göz önünde bulundurarak Türk tarafının, binanın inşaatının tamamlanması sürecine dahil olması konusu da gündeme getirdik."

Daha önce Yunus Emre Enstitüsüne tahsis edilen Üsküp'teki tarihi Kurşunlu Han'ın restorasyon projesine de bir çözüm bulacaklarından emin olduğunu kaydeden Kostadinovska Stojçevska, Bakan Ersoy'un da desteğiyle bu hanın restorasyonun yakında başlayacağını belirtti.

Sultan Murat Camisi'nin restorasyonun tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kostadinovska Stojçevska, TİKA ile şu ana kadar, başta Osmanlı eserleri olmak üzere kültürel eserlerin korunması noktasında birçok projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Açıklamaya göre, Kostadinovska Stojçevska ve Ersoy, görüşmede UNESCO Milli Komisyonları arasındaki iyi işbirliğine de işaret etti.

  • Kuzey Makedonya
  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Bisera Kostadinovska Stojçevska

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.