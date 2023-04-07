Bakan Ersoy, mevkidaşı Stojçevska ile bir araya geldi

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmenin odağında Türkiye-Kuzey Makedonya Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalanması olduğu aktarıldı.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geleneksel dostluk ve ortaklık ruhu içinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bugün imzaladığımız anlaşma, iki ülke kurumları arasında var olan iyi kültürel bağları elbette ki derinleştirecek, yazarların, üretken sanatçılar ile koroların değişimini teşvik edecek, sahip olunan kaynakların kullanımını teşvik edecek, devlet kurumlarının ortaklık ilişkisini ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerini güçlendirecek." ifadelerine yer verildi.

Bakanların bugüne kadarki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada, bunu, kültür alanında işbirliğini yoğunlaştıracak daha birçok yeni girişim ve projeyi hayata geçirerek sürdürmek istediklerine hazır olduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kostadinovska Stojçevska, kültür alanındaki işbirliklerinin düzeyi konusunda da memnuniyetlerini belirterek bugün imzalanan anlaşmayla daha zengin kurumsal işbirliği sağlayacakları inancını paylaştığını kaydetti.

Yeni Türk Tiyatrosu'nun inşası projesine de değinen Kostadinovska Stojçevska, şöyle devam etti:



"Bu projenin hayata geçirilmesiyle Türk toplumu, dünya standartlarında bir tiyatro binasına sahip olacaktır. Bina halihazırda dış cephesiz kaba inşaat sürecine kadar inşa edildi. Yaptığımız görüşmede, imzalanan anlaşmayı göz önünde bulundurarak Türk tarafının, binanın inşaatının tamamlanması sürecine dahil olması konusu da gündeme getirdik."

Daha önce Yunus Emre Enstitüsüne tahsis edilen Üsküp'teki tarihi Kurşunlu Han'ın restorasyon projesine de bir çözüm bulacaklarından emin olduğunu kaydeden Kostadinovska Stojçevska, Bakan Ersoy'un da desteğiyle bu hanın restorasyonun yakında başlayacağını belirtti.

Sultan Murat Camisi'nin restorasyonun tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kostadinovska Stojçevska, TİKA ile şu ana kadar, başta Osmanlı eserleri olmak üzere kültürel eserlerin korunması noktasında birçok projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Açıklamaya göre, Kostadinovska Stojçevska ve Ersoy, görüşmede UNESCO Milli Komisyonları arasındaki iyi işbirliğine de işaret etti.