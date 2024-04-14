Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Dikkat çeken Gazze uyarısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken, telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye'nin Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti.

İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını belirten Fidan, Blinken'a acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye "kesintisiz insani yardım" ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.