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Politika

Bakan Fidan: Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısı düzenledi.

26 Nisan 2024 Cuma 15:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanımız Erbil ziyaretinde bölgesel yönetime destek mesajını yinelemiştir."

"Gazze ile ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Her geçen gün yeni bir insani mevzi kazanıyoruz"

"Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağız. Kalıcı bir çözüm getirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor."

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