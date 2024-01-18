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Politika

Bakan Fidan, Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde son günlerde bölgede yaşanan gerginliği ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini kaydetti.

Bakan Fidan, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • Irak
  • mevkidaşı Hüseyin

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