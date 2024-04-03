İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9408
  • EURO
    34,5672
  • ALTIN
    2337.21
  • BIST100
    8975.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
Politika

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron'la bir araya gelerek, Gazze, Ukrayna ve savunma sanayisinde işbirliği gibi konuları ele aldı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
ABONE OL

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara değinen bakanlar, devam eden müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı.

Bakanlar ayrıca, Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

Fidan ve Cameron, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • David Cameron

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.