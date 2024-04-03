Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara değinen bakanlar, devam eden müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı.

Bakanlar ayrıca, Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

Fidan ve Cameron, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.