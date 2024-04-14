Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İNGİLİZ MEVKİDAŞI CAMERON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.