Bakan Fidan, Maliki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maliki ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin Filistin'e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.

İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.