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Politika

Bakan Fidan mevkidaşları Annalena Baerbock ve Dmitro Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Bakan Fidan mevkidaşları Annalena Baerbock ve Dmitro Kuleba ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımlarda, Bakan Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldiği belirtildi.

  • Dışişleri Bakanı
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