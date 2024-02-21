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Politika

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'deki durumu ve insani yardım ulaştırılması için alınması gereken tedbirleri ele aldı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı ziyareti sırasında imzalanan ortak bildiri doğrultusunda ilişkilerin daha da ilerletilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Gazze'deki durum konusunda siyasi alanda yapılabileceklerin ve daha fazla insani yardım ulaştırılması için alınması gereken tedbirlerin ele alındığı görüşmede, bölgesel konular ve Libya'daki süreç de gündeme geldi.

Şukri'nin 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek Gazze Paneli'ne iştirak etmesi de öngörülüyor.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

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