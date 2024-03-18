Bakan Fidan net konuştu: Türkiye istikrarı hakim kılmada kararlı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Türkiye seçimlerde bir demokrasi şöleni yaşıyor. Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından bir tanesi. Alanda dinamik bir seçim var. Özellikle aday arkadaşlarıma destek olmak için gittiğim illerde büyük coşku var. AK Parti'nin büyük bir başarıyla seçimlerden çıkacağına inanıyorum. Var gücümüzle destek vermeye devam ediyoruz. Herkesin aday çıkarabilmesi demokrasi açısından dünyaya gösterilen bir marka, bir değer. Bu kadar çeşitliliğin olduğu başka bir atmosfer yok. Bu olayı çok değerli buluyorum. Ben vazife bir insanıyım. Bunu da elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Genel Merkez'in belirlediği bir koordinasyon var. Bakan arkadaşlarımız belli illere gidiyor. Biz de gidip destek veriyoruz. Halkımızın teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin seçim gündemi önemli. ABD vardı, Irak var. Önümüzdeki hafta Brüksel'e gideceğim. Onun haricinde ağırlıklı olarak seçim gündemi olacak.

PKK'YI 'YASAKLI ÖRGÜT' İLAN ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Terörle mücadelede Irak'taki hem arazideki, hem siyasetteki çalışmalarımız önem arz ediyor. Son 20 yıldır Irak zor zamanlardan geçti. Son 4-5 yıldır savaşsız belli miktarda normalleşmiş siyasetin gerekliliklerini yapabilecek duruma gelmiş durumda. Hükümetle uyum içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Irak halkına temel hizmetleri götürmede başarısız. PKK, Irak'taki karışıklıktan faydalanarak mevcudiyetini kalıcı hale getirmiş ve pozisyonunu genişletmiş. Arazide yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bunun bir de stratejik yönünü çizerek Irak'ı bunun içerisine çekmek istiyoruz. PKK Irak ve Suriye'de başkalarının desteğiyle büyük yerler işgal ediyor. Bu durum Irak ve Suriye'ye fazla zarar veriyor. Bunu muhataplarımıza anlatıyoruz. Etkileyici bir argüman bu. Irak'taki bütün makamlarla geliştirdiğimiz ilişkilerle bu noktaya geldik. PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan ettiler. Irak'ta iktidarın bileşenleri var. Bunların aynı konuya destek vermeleri önemli. Biz sadece güvenlik eksenli değil ekonominin de enerjinin de içinde olduğu büyük bir ilişkiden söz ediyoruz. Ekonomik kalkınmayı esas alan bir ilişkiye girdiğinizde güvenlik sorunlarının ortadan kalkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza duyulan güven önemli.

Onlarla yıllardır sürdürdüğümüz temas önemli. Bizim duruşumuz hiçbir zaman farklı olmadı. Hep aynı mesajı aynı niyetle verdik. Bunu gördüler. İllegalitenin olduğu yere büyük ekonomik yatırımların olmayacağını gördüler. Irak'ın buna ihtiyacı var. Ekonomik ve güvenlik boyutlarına İran da dahil olabilir. İran'la bir araya geldiğimizde Irak'ı ve terörü konuşuyoruz. Ama bölgesel kalkınma önemli. Aramızda devam eden bir ilişki mekanizması var. Bizi bunu daha kurumsallaştırmak istiyoruz. Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın ziyareti söz konusu. Ziyarete kadar belirli anlaşmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız sadece güvenlik değil ekonomi, tarım, su gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bu çerçeve anlaşmasının Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde imzalanması için uğraşıyoruz.

"BİZ PKK'YI YOK EDERKEN DOST ÜLKELERLE DÜŞMAN OLMAK İSTEMEYİZ"

Yürüyen istihbari işbirliğimiz var. Güvenlik ve terör eksenli işbirliğimiz var. Suriye ve Irak arasındaki terör geçişini önlemek için merkezi hükümetle çalıştık. Haşdi Şabi ile Sincar'a yönelik konuştuk. Amacımız Irak ve Suriye arasındaki sınır emniyetini sağlamak. Örgütün aradaki boşluğu kullanmaması lazım. Örgüt iki yerdeki gücünü bir araya getirerek sinerji yaratmak istiyor. Terör örgütünün kendisini içine gömdüğü yerlerde sıkıntımız var. Diplomasi yoluyla yapılacak şeyleri iyi yaparsanız kavgayı azaltırsınız. Süreci iyi yönetirseniz istihbaratınıza ve askerinize daha az iş düşer. Bizim amacımız ortaklarımızı terörle mücadelede ortak hareket etmek. Bu onların da çıkarına. Irak'ta herkes elektrik, yol, hastane, iyi eğitim istiyor. Koalisyona ciddi baskı yapıyorlar. Petrol açısından zengin bir ülke. Siyasiler kalkınmaya odaklanmak istiyorlar. Bu konuda bizden daha iyi bir örnek ve ortak olamaz. Bizim dış politika vizyonumuz önemli. Bölgede ortak refaha dayalı bir vizyon. Bunun olması için güvenlik sorunun ortadan kalkması lazım. Bizim için önemli olan Irak'ın onları tehlike görmesi. Biz PKK'yı yok ederken dost ülkelerle düşman olmak istemeyiz. Bizim önemsediğimiz şey örgüte sahip çıkmamaları ve destek vermemeleri. Süleymaniye konusunu ilk kez gündeme getirdiğimiz açıktan hiç isim kullanmadık.