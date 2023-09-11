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Politika

Kazakistan'da önemli mesaj... Bakan Fidan: Ortak düşmanımız FETÖ'ye karşı atılacak adımları konuştuk

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ortak düşmanımız FETÖ terör örgütüne karşı atılacak adımları konuştuk.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Kazakistan'da önemli mesaj... Bakan Fidan: Ortak düşmanımız FETÖ'ye karşı atılacak adımları konuştuk
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türkiye-Kazakistan işbirliğini artırıyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 60 oranında artış kaydettik. Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekteyiz.

- Ortak düşmanımız FETÖ terör örgütüne karşı atılacak adımları konuştuk.

- Türkiye kardeş Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Kazakistan
  • Murat Nurtileu

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