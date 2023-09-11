Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
- Türkiye-Kazakistan işbirliğini artırıyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 60 oranında artış kaydettik. Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekteyiz.
- Ortak düşmanımız FETÖ terör örgütüne karşı atılacak adımları konuştuk.
- Türkiye kardeş Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir.