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Politika

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Yunanistan, Suudi Arabistan, İran ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

TRT Haber1 Kasım 2023 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor.

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde, Gazze'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile devam etti.

Görüşmelerinde Bakan Fidan, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımları ele aldı.

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