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Politika

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum değerlendirildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Al Nahyan ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildi.

Fidan, görüşmede, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesinin önemine değinerek, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğini ve nihai hedefin bölgede kalıcı barışın sağlanması ile Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkati çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

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