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Politika

Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak

Dışişleri Bakanı Fidan: '(Gazze'de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak'

5 Mayıs 2024 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Arabiya kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları cevapladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak.

İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı.

Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
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