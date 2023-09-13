Bakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Türkiye imzaladığı anlaşmalara sadıktır

Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 salgını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Çin, Batı ile Çin arasındaki rekabetin oluşturduğu son yıllardaki bu jeopolitik gelişmelerden sonra yeni ticaret yollarının önemli hale geldiğini belirten Fidan, söz konusu 3 gelişme üzerine yeni ticaret yollarına ilaveten eskiden de tartışılmış, düşünülmüş teorik tartışmaları yapılmış diğer ticaret yollarının da gündeme getirildiğini ifade etti.

Fidan, bir ticaret yolunun tek başına ticaretin karşılanması manasına gelmediğini aynı zamanda jeostratejik rekabetin de bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde mutabakat zaptı imzalanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na değinen Fidan, "Hindistan'dan başlayan ve son günlerde G20'de imzalanan projeye baktığımız zaman da orada hani birinci amacın, rasyonalite ve verimlilik konusunda uzmanların şüpheleri var. Daha çok jeostratejik endişelerin de yol aldığı görülüyor." diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde katıldığı görüşmelerde, Kalkınma Yolu Projesi'nin gündeme geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda özellikle yine G20'de Cumhurbaşkanımızın katıldığı görüşmelerde gündeme gelen ve desteğimizin teyit edildiği başka bir koridor projesi de Irak üzerinden, Basra Körfezi'nden gelip, Irak üzerinden geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi. Türkiye, şu anda bununla meşgul. Özellikle Irak, BAE, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde.

Cumhurbaşkanımız özellikle BAE Devlet Başkanı (Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan) ile yaptığı görüşmede, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konudaki nihai resmi çalışmaların en azından evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu ön görüşmeyi Irak makamlarına da ilettik."

Buna benzer çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Fidan, bu tür çalışmaların hem bölgeleri hem de insanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu.

CLEVERLY: TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK



Cleverly, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Cleverly, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığını belirterek, "Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." ifadesini kullandı.

Geçmişe kıyasla iki ülke arasındaki ilişkinin daha fazla birbirine yakınlaştığını vurgulayan Cleverly, "Bu yıl, 4 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının ülkenizi ziyaret etmesi bekleniyor." diye konuştu.

"Türkiye'den gelen Birleşik Krallık'ta yaşayan yarım milyonluk çok önemli bir vatandaş grubu da var. Onlar da bizim refahımıza ve ülkemizin, toplumun canlılığına katkıda bulunuyor." ifadesini kullanan Cleverly, iki ülke arasındaki ticaretin giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Cleverly, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğinin altını çizerek, dünyanın karşılaştığı önemli ve zorlu sınamalarla baş edebilmek için müttefik olarak çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme konusundaki çabalarını takdir eden Cleverly, Birleşik Krallık'ın, Türkiye ile ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cleverly, "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz için son derece önemli, ortak refahımız için son derece önemli. Ancak bunun da ötesinde bizim ilişkimizin Avrupa için bir önemi var, bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli bir ilişki bu." dedi.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

İki bakan açıklamalarının ardından basın mensuplarının soruları cevaplandı.

Sudan'daki iç savaşa dair bir soruya cevap veren Bakan Fidan "Maalesef Sudan'daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." dedi.

LİBYA'DA YAŞANAN FELAKET

Libya'ya yapılan yardımlara ilişkin bir soruyu da cevaplayan Fidan "Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ DETAYLI BİR BİÇİMDE KONUŞTUK"

Aynı soruya cevap veren İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.