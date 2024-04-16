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Politika

Bakan Fidan'dan Katar'a resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a gidiyor.

DHA16 Nisan 2024 Salı 20:31 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Katar'a resmi ziyaret
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Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Ankara'dan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere saat 19.40'ta Ankara'dan hareket ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar'da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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