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Politika

Bakan Fidan'dan tüm ülkelere çağrı: Türkiye aktif rol oynamayı sürdürecektir

'BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin, caydırıcı adımlar atılması konusunda güçlü bir çağrı yapmaktadır. Türkiye bu akımlara karşı mücadelede, uluslararası arenadaki girişimlere liderlik etmek suretiyle aktif rol oynamayı sürdürecektir” dedi.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan tüm ülkelere çağrı: Türkiye aktif rol oynamayı sürdürecektir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında "BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda da konuştu.

Dünya genelinde Kur'an'a yönelik alçak saldırıların aslında tüm dinlere bir hakaret olduğunu ve bunun aynı zamanda ırkçılığın yeni bir formu olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Türkiye tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin, caydırıcı adımlar atılması konusunda güçlü bir çağrı yapmaktadır. BM Genel Kurulu ve İnsan Hakları Konseyi'nin kutsal kitapların yakılmasını dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlayan son kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu yılki G-20 liderler Zirvesi'nde alınan kınama kararı da önemli bir kazanımdı. Ancak daha fazlasını yapmamız gerekmektedir. Türkiye bu akımlara karşı mücadelede, uluslararası arenadaki girişimlere liderlik etmek suretiyle aktif rol oynamayı sürdürecektir" dedi.

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