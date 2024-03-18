Bakan Göktaş: 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk

Göktaş, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerimizle Güçlü Yarınlara" başlıklı programda yaptığı konuşmada, kadını aileyi bir arada tutan güçlü bir bağ olarak nitelendirdi.

Geleceğin teminatı olan çocukların özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde kadının rolüne dikkati çeken Göktaş, "Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Kadınların varlıklarıyla aileye olduğu kadar sosyal, siyasal ve ekonomik alanlara da değer kattığına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, ülkenin kalkınması ve büyümesinde kadınların ekonomik alanda sağlayacağı katkının çok büyük olduğuna inandıklarını anlattı.

Kadınların her alanda görünür olmalarına, karar mekanizmalarında daha fazla yer almalarına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kadın haklarının korunması ve refahının artırılmasında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasıyla kadın istihdamının artırılması amacıyla güçlü politikalar hayata geçirdik." dedi.

Yapılan çalışmaların sonucu olarak kadınların iş gücüne katılım oranını son 22 yılda yüzde 28'den yüzde 36'ya, kadın istihdam oranını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardıklarını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"12. Kalkınma Planımızla 2028 yılında kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasında kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarını artıracağız. Kadınların beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için özel programlarla girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik gibi alanlarda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz."

Göktaş, 0-3 yaşlarındaki çocuklara yönelik mahalle odaklı kreş modeliyle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini, ülke geneline yaygınlaştıracak bu modelle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

- "1012 YENİ KADIN KOOPERATİFİNİN KURULMASINA DESTEK OLDUK"



İlgili bakanlıklarla yaptıkları işbirlikleriyle kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"81 ilimizde düzenlediğimiz 907 çalıştay ve eğitim programı, 439 kadın kooperatif ziyaretiyle 45 bin kişiye ulaştık. Bugün itibarıyla 40'ı Bursa'da olmak üzere toplam 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bunun yanı sıra her bir bölgemizde şehirlerimizin yöneticileriyle bir araya gelerek Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları gerçekleştirdik. Bu buluşmalar vesilesiyle Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Marmara'ya farklı bölgelerden 3 bin 522 kadınla bir araya geldik. Bugün 30 ilimizde kadın kooperatiflerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda, kooperatif kurma ve kooperatiflere katılma potansiyeli olan kadınlara işbirliği geliştirme çalışmalarıyla destek oluyoruz."

Göktaş, proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve faaliyetlerle 10 binden fazla kişiye ulaştıklarını, kadın kooperatiflerini güçlendirme, markalaşma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik yeni çalışmalar başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara taşıyabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaşlarındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. 11 ilimizde yürüttüğümüz bu projenin pilot illerinden biri de Bursa'mızdır. Geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile iki işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu protokoller kapsamında, yeni bir projemizi de başlattık. Bu projeyle temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini destekleyeceğiz. 8 Mart'tan itibaren uygulamaya koyduğumuz 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eyle Planı'yla kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 1 Nisan'dan itibaren Bursa için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakımızla Türkiye Yüzyılı'nda Bursa'yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin güzel yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatif temsilcileri, Bakan Göktaş'a hediye takdim etti. Göktaş da kadın kooperatiflerinin üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Programa, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar ile kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.