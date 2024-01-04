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Politika

Bakan Göktaş: 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '81 ilimizin tamamında, 85 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için sunduğumuz hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini artırmayı ve mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün katılımıyla İl Müdürleri Toplantısının açılış programını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda mevcut faaliyetlerin kapasitesine ve gelecek dönem planlamalarına yönelik istişarelerde bulunduklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"81 ilimizin tamamında, 85 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için sunduğumuz hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini artırmayı ve mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat esaslı çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • il müdürleri toplantısı

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