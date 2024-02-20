İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9202
  • EURO
    33,4901
  • ALTIN
    2014.97
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum
Politika

Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı ve markalaştırdığı AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum.' dedi.

AA20 Şubat 2024 Salı 18:32 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum
ABONE OL

Göktaş, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci asrına girilen bu dönemde ülkenin kalkınması ve milletin refahı için 22 yıldır vatandaşa hizmet aşkıyla yol yürüyen kadroların iş başında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde "halka hizmet Hakk'a hizmet" şiarıyla çalışan bu kadroların, vatandaşların desteğiyle bu çağa Türkiye Yüzyılı damgasını güçlü bir şekilde vuracağını kaydeden Göktaş, "AK Parti belediyeleri, şehirleri ihya ve inşa ederken, sosyal politikalar da geliştiren kurumlar haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışımızla çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere hizmet ediyoruz." diye konuştu.

"Bolvadin'e değer katan, ilçeyi yaptığı hizmetlerle öne çıkartan Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ın da tüm kesimlere hitap eden hizmetleriyle AK Parti belediyeciliğini en iyi şekilde temsil ettiğini" vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Millete hizmet aşkıyla yeniden Bolvadin'in hizmetkarlığına talip olan Fatih Başkanım ile inanıyorum ki kazanan yine Bolvadin olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı ve markalaştırdığı AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bolvadinli, 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden, AK belediyecilikten yana kullanacaktır. Çünkü Bolvadinli bilir ki gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Bu seçimde gerçek belediyeciliği ülkemizin her yerine yaymayı umuyoruz."

Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yeniden aday gösterilen Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan da konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Bolvadin Seçim Koordinasyon Merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.