Bakan Göktaş: AK Parti'de hizmet siyaseti bir bayrak yarışıdır

Bakan Göktaş, Altındağ Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak herkesi kapsayan bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

Çalışmalarının odağında her zaman aile olduğunu, aile yapısını korumak ve güçlendirmek vizyonuyla sosyal politikalar ürettiklerini ve bu politikaları hizmete dönüştürdüklerini aktaran Göktaş, özel gereksinimli aile bireylerine yönelik hizmetleri ayrıca önemsediklerini söyledi.

Göktaş, "22 yıllık AK Parti iktidarları süresince attığımız önemli adımlar arasında engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerimiz bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde engellilik alanında tarihi adımlar attık. Sosyal politikalar geliştirme anlamında adeta çığır açtık. 2002'den bugüne, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında Türkiye'de ilkleri başardık." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk Engelliler Kanunu'nu 2005'de çıkararak hukuki altyapıyı oluşturduklarını, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını belirten Göktaş, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2030 Engelsiz Vizyon Belgesinin politikalarını belirleyen temel yol haritası olduğunu vurguladı.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı uygulamaya başladıklarını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahaya yansımayan politikanın kıymeti yoktur. Bu sebeple geliştirdiğimiz politikaları başarıyla uygulamaya geçirdik. Engelli bireylerimize yönelik gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi ülke genelinde her ilde en az 1 merkez olacak şekilde planladık. AK Parti belediyeleri ve başkanlarımızla beraber bu sayı her ilçede yaygınlaşacak. Çünkü biliyoruz ki yaparsa AK Parti yapar. Halihazırda 137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlığımıza bağlı 106 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin 53 engelli bireye ayrıca 312 özel bakım merkezinde 29 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 2024 yılı ocak ayı itibarıyla 143 umut evinde, 594 engellimiz ev ortamında bu hizmetimizden faydalanıyor."

- "AK Parti'de hizmet siyaseti bir bayrak yarışıdır"

Bakanlığın çalışma alanları itibarıyla belediyelerle yakın mesai yaptıklarını dile getiren Göktaş, sosyal politikalar ve sosyal hizmetler anlamında en önemli paydaşlarının belediyeler olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan bakımevinin, Bakanlık ile Altındağ Belediyesi arasındaki protokolle hayata geçirildiğini ifade eden Göktaş, bakımevinin engelli ailelerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız birçoğumuzun gözünde hala İstanbul'u İstanbul yapan efsane belediye başkanıdır. 'Sevdam İstanbul' diyerek başladığı yolculuğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın şehrine sevdalı belediye başkanı profilini tüm başkanlarımız kendine örnek aldılar. Başkanı oldukları şehirlere, ilçelere büyük bir aşkla hizmet ettiler. Hepimizin bildiği bir başka gerçek de şudur ki AK Parti de hizmet siyaseti bir bayrak yarışıdır. 5 yıldır Altındağ için canla başla çalışan Asım Başkanımız bayrağı Veysel Başkanımıza devrediyor. Asım Başkanımız aynı heyecanla Mamak'a hizmet etmek üzere tekrar yola çıkıyor. Biz de inşallah Asım Başkanımıza çıktığı yolculukta destek olacağız, orada da engelsiz yaşam merkezini göreceğiz."

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin hizmet performansında büyükşehir belediyesinin varlığı ve desteğinin önemli olduğunu dile getiren Göktaş, Ankara'nın bu anlamda 5 yıldır büyük bir kayıp yaşadığını, büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonsuzluğun aksayan hizmetler ve yerine getirilmeyen vaatler olarak geri döndüğünü söyledi.

Göktaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un ulaşımdan sosyal hayata, kısa sürede fark yaratacak projeleri olduğunu ifade etti.

- "Engelli yaşam köyü kuracağız"

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok da seçimi kazandıkları takdirde imar planlarını ve mimari projeleri engellilere yönelik yapacaklarını belirtti.

Ankara'da "engelsiz hayat" adına bir şey olmadığını dile getiren Altınok, şunları dile getirdi:

"İnşallah Büyükşehir'de birçok engelli eğitim ve üretim merkezleri, satış merkezleri yapacağız. Engelli yaşam köyü kuracağız. Anne babaların 'bizden sonra çocuklarımıza ne olacak' diye bir sıkıntıları olmayacak. Bu çocuklarımızı mahcup, zorda, yolda, darda bırakmayacağız. Engelli köylerimizde hem tarım yapacaklar birçok hem de birçok alanda onları yetiştireceğiz. Şu an engelli vatandaşlarımızdan ulaşım ücreti alınmıyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra engelli vatandaşımızın ailesinden de ücret almadan seyahat etmelerine olanak sağlayacağız."

Altınok, ayrıca Karapürçek'e kadar metro hattını getireceklerini söyledi.

Programda, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Altındağ Belediye Başkanı ve Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı da konuşma yaptı.