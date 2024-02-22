Bakan Göktaş: Kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli buluyorum

Göktaş, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Göktaş, İstanbul'u konuşmak üzere sanat, spor, akademi, medya ve iş dünyasının başarılı kadınlarıyla bir arada olduklarını belirterek, aziz milletin güçlü ve asil kadınlarının, tarihin her döneminde, hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösterdiğini, kadim medeniyeti ve değerleri bugünlere taşıdıklarını aktardı.

Türkiye Yüzyılı'nda bugün İstanbul'un gelecek 5 yılını konuşacaklarına işaret eden Göktaş, "Bu 5 yıl herhangi bir 5 yıl değil. Bu 5 yıl bir dünya mirası olan bu kadim şehrin yeni dünyaya uyum sağlaması gereken kritik bir 5 yıl. İstanbul'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Ecdadımızdan bize miras kaldığı gibi ecdadımızın da tarihten aldığı bir miras İstanbul. Şimdi bu mirası en güzel haliyle geleceğe taşıma görevi hepimizin omuzlarında. Sizlerin de bu konuda inisiyatif almaktan çekinmediğinizi biliyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş, İstanbul'un yerinin herkes için çok ayrı fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamının bambaşka olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a karşı hep ayrı bir muhabbeti olmuştur. Bir kuşağın hafızasında Cumhurbaşkanımız hala İstanbul'u İstanbul yapan efsane belediye başkanıdır. 'Sevdam' dediği İstanbul'da belediye başkanı olmasında kadınların büyük katkısı vardır. 1994 seçim çalışmalarında kadınların çok büyük emeği vardı. Kendisi de bunu her fırsatta dile getirir. Hatta kadınların katkısının kendisi için önemini şu ifadelerle vurgular; 'Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir'. Ben de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu gerçeğe canıgönülden katılıyor, demokratik süreçlerin kadınların özgür ve adil biçimde dahil olabildiği oranda değer ve anlam kazanacağına inanıyorum."

- "KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 36'YA YÜKSELTMİŞ DURUMDAYIZ"



TBMM'de kadın temsili oranı 2002'de yüzde 4,4 iken, 2023'deki genel seçimlerde bu oranın yüzde 20'ye yükseldiğini hatırlatan Göktaş, son 20 yılda kadınların siyasette güçlü profilleriyle yer aldıklarını, almaya devam ettiklerini vurguladı.

Kadınlara yönelik politika ve hizmetlerin bakanlığın da ana çalışma alanları arasında yer aldığına değinen Göktaş, kadının statüsünün güçlendirilmesinin en önemli gündem başlıklarından birisi olduğunu, bu konudaki ciddiyetlerini, hayata geçirdikleri birçok politika ve hizmetlerle gösterdiklerini kaydetti.

Göktaş, 22 yılda kadınlara yönelik hem iş hayatında hem de sosyal hayatta var olan ayrımcı uygulamalara son verdiklerini, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatın her alanında daha güçlü hale gelmeleri için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

- "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 36"

Kadının, ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının yalnızca bireysel bir kazanım değil ailevi ve sosyal dönüşümü de sağlayan temel bir değer olduğunu dile getiren Göktaş, "2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 Kasım itibarıyla yüzde 36'ya yükseltmiş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

İş ve aile dengesini korumanın önemini vurgulayan Göktaş, buna yönelik birçok hizmet ve destek sunduklarını, bu kapsamda doğuma bağlı izin hakları ve esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler gibi önemli düzenlemeleri son yıllarda hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Göktaş, artık yeni bir dünyada yaşandığına, teknolojik gelişmeler ve dijital dünyanın hayatta çok daha belirleyici hale geldiğine de dikkati çekerek, "Tüm işlerin yüzde 95'inin dijitalleştiği dünyada, kadınların bu alandaki varlığı kritik önem taşıyor. Kısaca STEM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç haline geldi. Biz de özellikle kız çocuklarımızın bu alanlarda eğitimleri ve kariyer yapmaları için özel çaba sarf ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı kadınların yüzyılı yapmak için kadınlar olarak her alanda görünür olmaya, her alanda güçlü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- YEREL SİYASETİN HAYATIN AKIŞINDA BELİRLEYİCİLİĞİ



Siyasetin geleceği şekillendirme misyonunu en belirgin olarak yerel yönetimlerde gördüklerini dile getiren Göktaş, şehir yönetiminin, her bir politikanın ve hizmetin etkisinin hemen görüldüğü bir alan olduğunu, bu anlamda toplumsal hayatın akışında yerel siyasetin çok belirleyici olduğunu söyledi.

Siyasi tecrübede yerel yönetimlerin büyük önem taşıdığı vurgusunu da yapan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz. Ben de siyasete Belçika'da, yerel yönetimlerde başladım. Önce belediye meclisinde, sonra birçok pozisyonda siyasetin içinde yer aldım. Güçlü yerel yönetimlerin siyasete etkisine yakından şahit oldum. Bu nedenle kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli buluyorum. Sadece yönetimde yer almak değil, şehir yönetimi ile işbirliği yapmak, proje geliştirmek, birlikte çalışmak ve paydaş olmak da yerel demokrasinin olmazsa olmazı. Gerek akademi, gerek STK gerekse özel sektörle yakın çalışacak bir şehir yönetimi, o şehrin her bir sakinine ulaşma potansiyeli olan bir yönetimdir. Bu çok katmanlı yaklaşım, şehir yönetimini daha kapsayıcı, duyarlı ve etkili hale getirir."

- "MURAT BAŞKANIMIZ, SOSYAL BELEDİYECİLİKTE DE ÇIĞIR AÇACAK PROJELERLE GELİYOR"



Belediyecilikte farklı kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve bu doğrultuda politikalar geliştirme konusunda kadınların perspektifinin fark yaratacağını belirten Göktaş, "Kadınların varlığı karar alma süreçlerini zenginleştirir. Nitekim burada bulunan her bir katılımcımız, gururla söyleyebiliriz ki 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar'dır. İstanbul sizin emeğiniz ve çabanızla büyüyor, gelişiyor. Bundan sonra da İstanbul'a hizmet sizin desteğinizle bereketlenecek. Bu anlamda İstanbul için çok umutluyum." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Murat Kurum'un projelerini incelerken İstanbul için ayrıca heyecanlandığını dile getirerek, bu projelerin İstanbul'un çehresini değiştireceğini, her şeyden önce birikimi ve tecrübesiyle Kurum'un "Sadece İstanbul" diyerek yola çıktığını ve bütün tecrübesini kente vakfetmeye hazır olduğunu hatırlattı.

Kurum'u bürokraside başarılı çalışmalarıyla bildiklerini kaydeden Göktaş, şunları paylaştı:



"İklim Elçileri Projesi'yle gençleri, Doğanın Anneleri Projesi'yle kadınları ve gençleri çalışmalarında her daim birer yol arkadaşı yaptığına hepimiz şahidiz. Aynı şekilde, bakanlık yaptığı dönemde de şehircilik anlamında Türkiye'nin en önemli dönüşümlerini gerçekleştirdi. Şimdi İstanbul yönetimine talip. İstanbul'un en öncelikli meselelerinden birisi olan deprem ve afetlere hazırlık için geliştirilen projeler ayrıca çok kritik. Murat Başkanımız, sosyal belediyecilikte de çığır açacak projelerle geliyor. Çalışan kadınlar için iş ve aile dengesini korumak adına kreş ve bakım yardımları çok önemli. 39 ilçe, 964 mahallemize açılacak kreşler büyük bir hizmet olacak. Murat Başkanımızın kreş sözü bizim için çok kıymetlidir. Çünkü bu kreşlerin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımları için çok büyük birer destek olacağına yürekten inanıyoruz. '7/24 Nöbetçi Kreşler' uygulaması, hayatın her koşuluna hazırlıklı bir hizmet modeli olacak. Bu uygulama ve kreşler, İstanbul için son derece önemli bir ihtiyacı karşılayacak."

- "İSTANBUL'UN ZAMAN KAYBETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"



Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin, toplumsal yaşamın kalitesini belirleyen unsurlar olduğu görüşünü paylaşan Göktaş, engelsiz bir İstanbul için geliştirilen projelerin bu nedenle kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Şehirlerin her birey için erişilebilir olmasını önemsediklerine, insanı merkeze alan ve sosyal belediyecilik anlamında çığır açacak olan "SİZTEM İstanbul" konseptinin tüm dünya şehirlerine model olacağına inandığını aktaran Göktaş, Kurum'un her bir projesinin detaylı ve ufuk açıcı olduğunu, İstanbul adına sabırsızlıkla bu projelerin hayata geçmesini umut ettiğini vurguladı.

"Çünkü İstanbullular bunu hak ediyor. İstanbul o kadar nadide bir şehir ki ihmal edilmesi sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye kötülük. İstanbul'un zaman kaybetmesine izin veremeyiz" diyen Göktaş, Murat Kurum'un önemle vurguladığı bir noktaya dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana göre en anlamlı ve en büyük sözü 'Sadece İstanbul için geliyoruz' sözüdür. Murat Başkanımız, tek gündemi İstanbul olan, sadece İstanbul'a odaklanacak olan bir yönetimle inşallah dünyanın en güzel şehri İstanbul'u hak ettiği yere taşıyacak. 31 Mart akşamı inşallah İstanbul yeniden gerçek belediyecilik ile buluşacak, Muradına erecek. Bizim de muradımız odur ki güzel İstanbul hak ettiği değeri bulacak, hizmetlere kavuşacak."

Programa, eski başbakanlardan Tansu Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in yanı sıra sanat, spor, akademi, medya ve iş dünyasından kadınlar katıldı.

