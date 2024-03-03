Bakan Göktaş: Yeni ve başarılı çalışmaları önemsiyoruz

Göktaş, Konaklı Mahallesi'ndeki Palandöken Kayak Merkezi 2'de düzenlenen, "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" Projesi'nin tanıtım programında, bu çalışmanın anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Bu projeyle, koruma ve bakım altındaki çocuklara yeteneklerini geliştirmeleri için destek olduklarını anlatan Göktaş, her birinin profesyonel birer sporcu olarak alanında kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunduklarını belirtti.

- KURULUŞLARDA MİLLİ, LİSANLI VE AMATÖR 5 BİN SPORCU BULUNUYOR



Çocuklara verilen önemi vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Tıpkı bu projede olduğu gibi kuruluşlarımızda kalan ve aralarında milli, lisanlı ve amatör sporcuların da yer aldığı 5 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Çocukların gösterdiği bu başarı bizleri çok mutlu ediyor. Daha fazla çocuğun ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almasını teşvik etmek için tıpkı Erzurum'da başlattığımız bu projeler gibi yeni ve başarılı çalışmaları önemsiyoruz. Sadece sporda değil, kültür, sanat, teknoloji ve bilişim alanlarında da çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecek programlara katılmalar için destek olmaya devam edeceğiz."

"Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer; ne eksen tutar" sözlerini paylaşan Göktaş, "O tarlaya sevgi tohumlarını ekmek, merhamet çiçeklerini yetiştirmek en asli vazifemizdir. Bu kapsamda çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli her türlü çalışmayı eksiksiz olarak yürütüyoruz." diye konuştu.

- "HER BİR ÇOCUĞA YERİ GELDİĞİNDE ANNE, YERİ GELDİĞİNDE BABA OLUYORUZ"



Her alanda çocukların yanında yer almak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korumamız altında olan tüm çocuklarımıza aile ortamında büyüyecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Her bir çocuğa yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz. Abi, abla, kardeş oluyoruz. 'Çocuğun üstün yararı' ilkesini gözeterek çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korumak için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda sosyal hayatın her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. İyi eğitim almaları, bir iş ve meslek sahibi olmaları, ülkemize ve milletimize yararlı bireyler haline gelmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; özgür ve güçlü bir toplumun temeli ancak çocukların özgün ve nitelikli yetiştirilmeleri ile mümkün olabilir."

"Çocuklar istikbalimizdir. Çocukların, milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri demek, ülkemizin ve milletimizin istikbalini güvence altına almak demektir" ifadesini kullanan Göktaş, "Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor" Projesi'nin de bu güvenceyi sağlayacak çalışmalardan sadece biri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kayak merkezinden iniş gösterisi yapan sporcular, Bakan Göktaş'a Türk bayrağı takdim etti. Göktaş, kayak yarışlarında dereceye girenlere madalyalarını verip sporcularla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra çocukların kızak yarışlarını başlatan Göktaş ve beraberindekiler, programın ardından tüm sporcularla fotoğraf çekiminde yer aldı.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve kurum müdürleri katıldı.