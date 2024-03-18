Bakan Göktaş'tan atama müjdesi

Göktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına düzenlenen iftar programında, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Sarıkamış'tan Kafkasya'ya, bu aziz toprakların müdafaasını hep birlikte yaptıklarını, şehitlerinin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildiklerini ifade etti.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur. Sizler vatan uğruna, bayrak uğruna canınızdan aziz saydığınız sevdiklerinizi istiklalimiz ve istikbalimiz için feda ettiniz. Sizlerin gösterdiği bu büyük fedakarlık karşısında bizler de canıgönülden, derin bir vefayla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz.

Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız."

Şehit yakını ve gazilerin hayatını kolaylaştırmak, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için her türlü desteği sürdüreceklerini dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bursa'mız binlerce yıllık tarihiyle tarımıyla sanayisiyle turizmiyle ülkemizin en zengin şehirlerinden biridir. Ecdadımızın yadigarı olan bu şehre karşı sorumluluklarımız var. Bu şehrin çocuklarına, yaşlılarına, kadınlarına, engelli kardeşlerimize, şehit yakınları ve gazilerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu şuurla hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, aile ve sosyal hizmetler alanında Bursa'mıza 14,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir. Türkiye'yi daha da güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak için tüm sosyal politikalarımızı, aile odaklı bir bakış açısıyla yürütüyoruz. Bugün Bursa'da 11 sosyal hizmet merkezimizle çocuk, kadın, genç, yaşlı tüm kardeşlerimize destek oluyoruz. 30 çocuk evi, 2 çocuk evleri sitelerinde koruma altında olan evlatlarımızın aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz."

Göktaş, 34 yeni kooperatifle de kadınların daha fazla ekonomik alanda yer almalarına destek olduklarını belirterek, "13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 Umut Evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Bursa'da bulunan 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor, dertlerine derman oluyoruz. Bu kapsamda vatandaşımıza 11 milyar liralık yardım sağladık." ifadelerini kullandı.

- BÜYÜK TÜRKİYE AİLESİ OLARAK İSTİKBAL MÜCADELESİNİ YİNE HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"



Yeni dönemde gerçek belediyecilikle 7'den 77'ye toplumun tüm kesimlerini daha da güçlendireceklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aileyi koruyan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürmeye, sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Anadolu'yu el birliğiyle, gönül birliğiyle kendimize vatan kıldık. Bu cennet vatan için bu kadim devletin vatandaşları için şanlı bayrağımızın gölgesinde geleceğe umutla, sevgiyle bakıyoruz. İstiklal Savaşı'nı hep birlikte kazandık. 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak istikbal mücadelesini yine hep birlikte kazanacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti bu topraklarda barışı, istikrarı ve güveni korumayı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, şehirlerimizin çehresini değiştiren büyük atılımlar gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde bir hedef var. İki hafta sonra sandıklara gidecek, şehirlerimizin hizmetine talip olanları belirleyeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa'da 5 yılda çok kıymetli işler yaptığını aktaran Göktaş, "Büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Başkanımız, 'İşimiz gücümüz var, Bursa'ya sözümüz var' diyor. Sosyal hizmetlerle, sosyal desteklerle, şehrimize kazandıracağı eserlerle bu güzel şehri sahip olduğu tüm zenginliklerle korunmasına, gelişmesine katkı sunacak. Biz de bakanlık olarak, başkanımızın her daim yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı ile Türkiye Yüzyılı'nda Bursa'yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehit aileleri, gazi ve yakınları katıldı.