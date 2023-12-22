Bakan Göktaş'tan ''Gazze'' tepkisi: Halbuki onlar birer can, birer insan

Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, kültür ve gönül coğrafyasında önemli bir yeri olan Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte yapılan başarılı hizmetlerin AK Parti'nin belediyecilik anlayışını göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Göktaş, yerel seçimlerle ilgili çalışmanın önemine de vurgu yaptı.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Göktaş, "Adeta açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de gerçekleştirilen soykırım yüreğimizi parçalıyor. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde hem uluslararası boyutta hem de ikili ilişkilerde sürekli bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların yerine ulaştırılmasına yönelik pek çok girişimde bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Filistinli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Göktaş, daha önce de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yetim kalan Ukraynalı çocuklara yardım eli uzattıklarını hatırlattı.

Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde öyle bir ülkeyiz ki nerede bir mazlum var Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklarımızı, kadınlarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. Maalesef orada katledilen insanlar televizyonlarda birer rakam olarak ifade edilip geçiliyor halbuki onlar birer can, birer insan." dedi.

Filistinli, Gazzeli kadın ve çocukların yalnız olmadığını bir kez daha vurgulayan Göktaş, "Bizler her zaman olduğu gibi onlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz " ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.