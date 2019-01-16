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Bakan Gül: Eninde sonunda iade edecekler

Bakan Gül, “Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız. Bu iadenin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bir hukuk devleti bunu yapar” dedi. 

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir televizyonun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Süresiz nafakayla ilgili soru üzerine Bakan Gül, bu konuda bir çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni mağduriyetler doğurmaması gerektiğini vurguladı. Erken yaşta evliliklerle ilgili soruya yönelik Gül, bu konunun Meclisin takdirinde olduğunu söyledi. Abdulhamit Gül, “Diğer partiler dahil, bu konuda çözüm olması gerektiği yönünde bir kanaat var gibi. Konsensüs olursa bu konu Mecliste çözülür diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

HUKUKA BAŞVURACAĞIZ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade sürecine değinen Gül, iadenin olacağına inandığını söyledi. Gülen için ABD’ye 7 iade talebinin gönderildiğini anımsatan Gül, “Biz bu iadenin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hukuk devletiyseniz bunu yaparsınız. Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız. Hukukun gereği olarak FETÖ elebaşının iadesinin gerçekleşmesi gerekir” ifadesini kullandı. 

DEVLET İÇİNDE DEVLET 

FETÖ’yle mücadelenin sürdüğünün altını çizen Gül, yeni bir inşa dönemi başlatacaklarını, herkesin güven duyacağı yargıyı inşa etmenin yollarını arayacaklarını ifade etti. Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti: “Bu ülkede artık hiçbir şekilde paralel yapı olmasın, devlet içinde devlet olmasın mücadelesini veriyoruz. Bu mesele, A partisi, B partisi meselesi değil. Devleti ancak millet yönetecek ve milletin dediği neyse o şekilde şekillenecek.” 

YARGI REFORMU 

Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle ilgili de açıklamalarda bulunan Gül, “Kabine toplantısında taslağı sunduk. Yargı Reformu Strateji Belgesi için yapılan çalışmalarda toplumun her kesiminden görüşler alındı. Vatandaşlara da “Nasıl bir yargı istersiniz?” sorusunun yöneltildi. “Yargıda Hedef Süre” uygulaması başladı. Soruşturma ve davalara yönelik hedef sürelerin belirlendi. Uygulamanın takip edildi” diye konuştu. Meslek sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı konularında da çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, bunların da önemli reformlar olduğunu dile getirdi. MHP’nin af teklifine yönelik de Gül, denetimli serbestlik kapsamında yapılanları anlattı. Abdulhamit Gül, infaz sistemine, ceza adaletine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiğine işaret etti. 

KAŞIKÇI CİNAYETİ 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki son duruma ilişkin Gül, şunları kaydetti: “Türkiye başından itibaren bu konuyu, hem adli hem idari olarak büyük bir başarıyla yönetti, sürdürdü. Adeta üstü örtülecek bir cinayeti tüm failleriyle, oluş şekliyle ortaya çıkardı. Savcılık da tüm delilleri topladıktan sonra davayı açacaktır. Olay Türkiye’de işlenmiştir, Türk yargısı yetkilidir. Türk yargısı, sonuna kadar bunu takip edecektir.” 

Münbiç´ten ilk görüntüler

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