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Politika

Bakan Güler Kosova'da

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Kosova'ya gitti.

16 Ekim 2023 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Bakan Güler Kosova'da
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Bakan Yaşar Güler'i başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'nda Priştine Büyükelçimiz Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Askerî Ataşemiz Albay Çağatay Akif Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Yaşar Güler, havalimanındaki karşılama sonrası Sultan Murat Kışlası'na geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, ziyaretin anısına Sultan Murat Kışlası'nın bahçesine ağaç dikti. Bakan Yaşar Güler daha sonra toplantı gerçekleştirerek Kosova Türk Temsil Heyeti'nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

  • Milli Savunma Bakanı
  • Kosova ziyareti
  • resmi temaslarda bulunma

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