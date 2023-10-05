İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5825
  • EURO
    29,1069
  • ALTIN
    1614.57
  • BIST100
    8287.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Güler mevkidaşı Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi
Politika

Bakan Güler mevkidaşı Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi.

5 Ekim 2023 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
Bakan Güler mevkidaşı Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi
ABONE OL

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.

İki Bakan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askerî bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

İkili, bölgesel askerî ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından;

- Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı,

- Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Görüşmede, Bakan Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yaşar Güler'in Musul'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini iletti.

  • Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasın Türkiye ziyareti
  • ziyaret görüşmesi
  • Türkiye-Irak savunma ilişkileri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.