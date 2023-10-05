Bakan Güler mevkidaşı Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.

İki Bakan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askerî bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

İkili, bölgesel askerî ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından;

- Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı,

- Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Görüşmede, Bakan Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yaşar Güler'in Musul'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini iletti.