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Politika

Bakan Güler, NATO toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Bakan Güler, NATO toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gitti
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Belçika'da düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'e gitti. Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, çeşitli ikili görüşmeler de bulunacak.

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