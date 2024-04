Bakan Güler: Türkiye, dünyada adından övgüyle söz edilen bir marka konumuna geldi

Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Güler, yerli ve milli savunma sanayiinin ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirterek, seri üretimi gerçekleştirilen hava platformlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin etrafının adeta ateşten bir çemberle örüldüğünü ve bu coğrafyada var olmak için kendi harp silah ve sistemlerini üretmeye, yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle donatılmış etkin ve güçlü orduya sahip olmaya mecbur olunduğunu vurgulayan Güler, "Bu nitelikleriyle ordu içinde kendi kendine yeten, tam bağımsız bir savunma sanayiye sahip olmamız vazgeçilmez bir husustur." dedi.

Bakan Güler, savunma sanayii alanında güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin uluslararası alanda etkin roller üstlenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Sadece yakın tarihimize baktığımızda, savunma sanayinde dışa bağımlılığın sıkıntılarını, maalesef birçok defa yaşamak zorunda kaldık. Yıllarca birçok önemli savunma sanayii ürününü, kendi imkanlarımızla üretemediğimiz için hep dışarıdan bekledik. En ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda müttefik, hatta stratejik ortaklarımızın dahi önümüze çıkardığı engeller, acı bir tecrübe olarak devlet hafızamıza kazındı. Şüphesiz ki bunlar, asla bizi yıldırmadı, aksine daha çok motive etti." diye konuştu.

- "SON 20 YILDA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLDİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikleriyle başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'nin, son 20 yılda savunma sanayii alanında birbirinden değerli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Güler, bu kapsamda her geçen gün geliştirilen yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayii ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerinin, geçmiş yıllara kıyasla muazzam seviyede gelişim kaydettiğini ve kaydetmeye devam ettiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Güler, ordunun ve Türkiye'nin gücüne güç katan silah sistemlerinin, aynı zamanda çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkeye de ihraç edildiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Karabağ'da, Libya'da ve Ukrayna'daki çatışmalarda da etkinliği açıkça görülen ürünlerimize olan talebin dünya pazarında her geçen gün arttığını, büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Türkiye artık ürettiği silah, mühimmat ve sistemlerle tüm dünyada adından övgüyle söz edilen bir marka konumuna gelmiştir. Sonuç olarak bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı varlık yokluk mücadelesi veren ülkemiz, bugün her geçen gün büyüyen ekonomisi, güçlü ordusu, sürekli gelişen savunma sanayii ile bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Bu vesileyle vizyon ve hedefleriyle ülkemizi her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da söz sahibi ülkelerden biri haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Güler, özelikle son dönemde yakın coğrafyada cereyan eden çatışmaların, hava platformlarının, ülke güvenliğinin sağlanmasında öncelikle ele alınması ve çok boyutlu olarak geliştirilmesi gereken sistemler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

- "TÜRKİYE, DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİNDEN BİRİ OLDU"



Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren yerli ve milli savunma sanayinin, karada ve denizde olduğu gibi semaların emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şu ana kadar üretilen ve büyük bir başarıyla hizmet veren silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız ve mühimmatlarımızın yanı sıra yeni nesil gelişmiş temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, geniş görev yelpazesini üstün bir performansla yerine getirebilen jet eğitim uçağımız HÜRJET, en zorlu şartlarda, çok yönlü vazifeleri icra etme yeteneğine sahip genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan 5'inci nesil ilk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut işaretleridir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye, artık kendi savaş uçağını, eğitim ve jet uçaklarını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu."

Bakan Güler, başta KAAN olmak üzere tüm bu sistemlerin üretilmesinin, devlet ve milletin yıllardır hayali olduğunu ifade ederek, "Bunun için çok çalıştık ve bugün çok şükür bu hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mevcut teknolojik gelişmeler ve her geçen gün artarak devam eden tehdit yelpazesi dikkate alındığında, bu projelerin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılmaktadır." dedi.

- "YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARLA CAYDIRICILIK DAHA DA ARTACAK"



İmza töreninde yer alan hava platformlarına dikkati çeken Güler, söz konusu ürünlerin seri üretiminin başlaması ve envantere girmesiyle semaların yılmaz koruyucusu olan Hava Kuvvetlerinin, hak ve menfaatleri daha güçlü şekilde koruyacağını, Türk ordusunun etkinliği ve caydırıcılığının daha da artacağını vurguladı.

Güler, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin vücut bulmuş sembolleri olarak nitelediği yerli ve milli insanlı hava platformlarının, havacılık alanında Türkiye'ye katkı sağlayacak daha nice büyük ve başarılı projelerin de habercisi olduğunu söyledi.

Sürekli daha ileri gitmek ve daha gelişmişini üretmek mecburiyetinde olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, savunmanın, kalkınmanın ve üretimin yüzyılı yapmak, tarihimizin altın sayfalarına yeni başarılar yazdırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki başta milli uçağımız KAAN olmak üzere tüm bu hava platformlarımız, başta Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ olmak üzere Türk savunma sanayii ailesinin yoğun gayretleriyle kısa sürede seri üretime geçecek ve semalarımızdaki yerlerini alacaktır. Milli gururumuz olan hava platformlarımızın bir kez daha ülkemize, asil milletimize, kahraman ordumuza ve emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İmza töreni sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Bakan Güler'e yerli ve milli insanlı hava platformları HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN ve GÖKBEY'in maketi hediye edildi.