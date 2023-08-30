Bakan Güler: Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Devlet Mezarlığı'nda Sevgi Yolu'ndan yürüyerek Milli Mücadele'de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıt Duvar'a gelen Güler ve komutanlar, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, deftere şunları yazdı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir asır önce istiklal ve istikbalimize göz dikenlere büyük bir inanç ve irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştırdınız. Bu zafer özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil milletimizin kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyup koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur."

- "Hak ve menfaatleri korumada azimli ve kararlıyız"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bilinçle dün olduğu gibi bugün de vatan, millet, milli ve manevi değerler ile hak ve menfaatleri her ne pahasına olursa olsun koruma konusunda azimli ve kararlı olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bizler de Türk Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bize bin yıldır vatan olan topraklarda bugünlere gelmemize emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

- "Atalarımıza büyük bir şükran borcumuz var"

Devlet Mezarlığı'nı ziyaretine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler, burada bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Güler, "Ülkemizin geleceğiyle ilgili 100 yıl önce atılmış bir imzadan sonra biz bugün onlarla beraber aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ne mutlu bize böyle atalarımız var. Onlara büyük bir şükran borcumuz var, bunu ödemek için de büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da önümüzdeki dönemde yine aynı şevk, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.