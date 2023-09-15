Bakan Güler'den ''kalıcı barış'' vurgusu: Azerbaycan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz

Güler, Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Gaziler Günü'nü, "vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerin şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.



Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin de 102'nci yıl dönümü olduğunu belirten Bakan Güler, asil millet için en yüce unvanlar olan şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değer, dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu söyledi.



Gazilere hitap eden Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlere daima minnettarız. Fedakarlıklarınızın hiçbir karşılığının olmadığının da bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin ve çok kıymetli ailelerinizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN ÇIKARLARINI HER KOŞULDA DESTEKLİYORUZ"



Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya tüm dünyada gerilim ve çatışmaların yaşandığı, buna bağlı olarak Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit yelpazesinin giderek genişlediği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan etkili ve önleyici politikalarla savunma ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri alırken, risk ve tehditleri bertaraf etme noktasındaki gücünü de en üst seviyeye çıkarmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin, yürütülen etkin diplomasi sayesinde, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade eden Güler, bu süreçte TSK'nin de kritik görevler üstlendiğini, son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirtti.

Mehmetçiğin bir yandan hudutların güvenliğini sağlarken, aynı zamanda yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede de büyük başarılar kazandığını, şanlı tarihine yaraşır destanlar yazmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de büyük bir şevk ve gayretle sürdürüyoruz. Bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır."

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Güler, "Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır." dedi.

Kafkasya'daki istikrara da büyük önem verdiklerini aktaran Güler, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Nasıl ki Kafkas İslam ordusu, bundan 105 yıl önce bugün Bakü'yü işgalden kurtararak kardeşlerinin yanında olduysa, aynı anlayışla Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Güler, birçok coğrafyada da bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz, makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine büyük azim ve şevkle yürüdüklerini dile getiren Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



100'ÜNCÜ YILI MARŞI



Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Milli Savunma bakan yardımcıları da katıldı.

Bakan Güler, törenin yapıldığı salona girişinde gaziler ve aileleriyle tek tek selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu gazi olan Yüzbaşı Onur Öztürk de konuşma yaptı.

"Kahramanlara" isimli gösterinin sahnelendiği törende, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından mini konser düzenlendi.

Konserin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı Marşı çalındı.

Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıkları tarafından çalınan eser, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve kuvvet komutanlıklarının bandolarından oluşturulan 80 kişilik koroyla seslendirildi.