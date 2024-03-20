Bakan Işıkhan: Bir ayda 50 binden fazla kadın istihdam edildi

Bakan Işıkhan, Kütahya'daki programları kapsamında Vali Musa Işın'ı ziyaret etti. Ziyarette Işın, Işıkhan'a çini vazo hediye etti.

Zafer Meydanı'ndaki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne de ziyarette bulunan Işıkhan, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışan önemli icraatları gerçekleştirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı, her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah aktaracağız."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kadın istihdamının artırılması konusunda İş Pozitif Projesi'ni başlattıklarını dile getirdi.

Kütahyalı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iş insanlarından, kadınları istihdama yönlendirmelerini isteyen Işıkhan, "Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- "ARTIK KÜTAHYA'MIZI DA GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURMA ZAMANI"



Bakan Vedat Işıkhan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlattı.

Teşkilat mensuplarının kapı kapı dolaşıp gönüllere dokunmaya çalıştığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kadın teşkilatlarımız burada, gençlik teşkilatımız burada, Allah razı olsun. İnşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da da kıymetli belediye başkan adayımız Kamil başkanımı da inşallah mazbatayı alacak şekilde kutlarız. Bu yüzden sizin desteğinizi son ana kadar bekliyorum. Artık Kütahya'mızı da gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı. Biliyorsunuz belediyecilik noktasında da en iyi örneği, en iyi hizmeti ve modeli AK Parti hükümetleri getirmiştir. Bu noktada başkanımıza ben de Bakanlık olarak ne tür destek gerekiyorsa da her türlü desteği vermeye de hazırım."

Işıkhan, daha sonra beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.