Bakan Işıkhan: İnsanlarımızı kitaplarla buluşturmak önemli bir çabadır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, insanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın çok önemli rolü olduğunu belirterek, başarılı insanların en önemli özelliklerinden birisinin iyi okuyucu olmaları olduğunu söyledi.



Bakan Işıkhan, Şahinbey Belediyesince düzenlenen 6. Kitap Günleri Fuarı'na katılıp fuar alanındaki stantları gezdi. Fuarda, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kendisinin kaleme aldığı "Hünkarım: Bir Tahsin Paşa Romanı" adlı kitabı imzalayarak Bakan Işıkhan'a hediye etti.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Işıkhan, kitap fuarlarının okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandıran önemli etkinlikler olduğunu ifade etti.



Işıkhan, fuarların önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Kitaplar, insanlık tarihi boyunca insanları geliştiren, bilgi akışını sağlayan en önemli ve değişmez kaynaklardır. Bilginin en önemli güç sayıldığı bir dönemde bilginin en önemli kaynaklarından biri olan kitaplarla ilgili olmak, fuar yoluyla insanlarımızı kitaplarla buluşturmak önemli bir çabadır. Emeği geçenleri kutluyorum. İnsanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın çok önemli rolü vardır. Başarılı insanların en önemli özelliklerinden birisi de iyi okuyucu olmalarıdır."

Okumanın insanların hayatında önemli değişiklikler yaptığını anlatan Işıkhan, okumanın hayatın ayrılmaz parçası olması gerektiğini belirtti.

Düzenli okumanın bilgiyi artırdığını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bir dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız da başarısının sırrını açıklarken okumaya vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'oku, düşün, uygula, neticelendir.' diyor. Başarının ilk sırrının okumak olduğunu ifade ediyor. Ancak okumanın tek başına yeterli olmadığını da ifade ediyor. Okuyacağız, düşüneceğiz, öğrendiklerimizi uygulayacağız ve işlerimizi takip ederek neticelendireceğiz."

Bakan Işıkhan daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında işçilerle yemek yedi.