Bakan Kacır: Ekonomideki kazanımları kalıcı refah artışına dönüştürmek için çalışıyoruz

Kacır, "Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, ülkenin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını ekonomik ve siyasi bağımsızlığın sigortası, kalkınmanın teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğrayan sanayileşme tarihini son 22 yılda değiştirdiklerini belirten Kacır, "Ülkemizi araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla küresel bir üretim üssü haline getirdik." diye konuştu.

Kacır, yapılan çalışmalarla krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen bir ekonomi inşa ettiklerini vurguladı.

Son yıllarda bölgesel savaşlar, pandemi, afetler ve iklim krizi, gıda ve enerji tedariğinde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kacır, şöyle devam etti:



"Gayrisafi yurt içi hasılamız Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1 trilyon dolar barajını aştı. İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon iş gücüyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Yüzde 9,1 ile işsizlikte son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştık. Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz bu kazanımları uzun vadeli ve kalıcı refah artışına dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- Milli teknoloji hamlesi

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda teknoloji geliştirme kabiliyetlerini üst düzeye çıkararak Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşıdıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmesini, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olabilmesini tercihten öte mecburiyet olarak gördüklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken küreselleşmeyi vaaz edenlerin ne düzeyde bencil tutum takındıklarına hep birlikte şahit olduk. Bazı gelişmiş ülkelerde yoğun bakım altyapısının yetersiz kalması neticesinde hekimlerin kimin ölüme terk edilmesi gerektiğine karar vermek zorunda bırakıldığı bir dönemi gördük. Hamdolsun, güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı ile pandeminin olumsuz etkilerini dünyanın birçok gelişmiş ülkesine göre daha az hasarla atlattık.

Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanının büyük teknoloji girişimlerine çağrıda bulunmak zorunda kaldığı bir dönemde biz teknoparklarımızdan birinde geliştirilen yoğun bakım solunum cihazlarını seri üretime derhal soktuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın koordinasyonuyla sadece 14 günlük bir zamanda seri üretime geçmeyi başardık. Yalnızca ülkemizin solunum cihazı ihtiyacını karşılamadık, ihraç ettiğimiz hibe ettiğimiz cihazlarla tüm dünyaya nefes olduk. Mazlumların umudu bir ülke olmanın sorumluluğunu yerine getirdik. Milli Teknoloji Hamlesi budur."

Kacır, dünyanın iklim değişiklikleri, küresel göç, artan nüfus ve bölgesel savaşlar neticesinde gıda arz güvenliğinin ülkeler için beka meselesi haline geldiği bir dönemi yaşadığına dikkati çekti.

Bakanlık olarak güçlü gıda sanayini ülkenin geleceğinin teminatı olarak gördüklerini ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi desteklemek üzere bu alanda proje yürüten 58 AR-GE merkezine ve 419 teknopark firmasına toplamda 8,7 milyar lira AR-GE teşviki verdik. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör AR-GE destek programları kapsamında son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 26 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren 1548 bilim insanı ve gencimize 11 milyar liradan fazla destek sağladık.

Gıda İnovasyon Merkezi'mizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 5 bin 427 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Sektörümüzde 152 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak 408 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık. Gıda sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunmak üzere yurdumuzun dört bir yanında bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk."

- Keşan OSB

Bakan Kacır, sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerle tarım ve hayvancılıkta önemli bir marka olan Keşan'a kazandırılacak OSB'nin, güçlü AR-GE ve insan kaynağı vizyonuyla gıda sektöründe nitelikli yatırımların adresi olacağını vurguladı.

Keşan OSB'nin 141 hektarlık alanda 96 sanayi parseline sahip olduğunu dile getiren Kacır, "Organize sanayi bölgemizin inşallah 2024 sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Sanayicilerimizin yatırımlarına en kısa sürede başlamalarını sağlıyoruz. Bizler Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi, gelişmesi, küresel ölçekte hak ettiği seviyelere ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesin destekçisiyiz, yanındayız. Temelini attığımız organize sanayi bölgemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise sanayi bölgelerinin istihdamın artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kentte tarıma dayalı, yenilikçi yeşil bir sanayi anlayışını hayata geçireceklerini belirten Sezer, "Nüfusumuzun başka şehirlere göç etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bir hedefimiz daha var. Tarımdaki nüfusumuzun yaş ortalaması 60'a ulaşmış durumda. Bu arazilerin boş kalmaması için insanların burada yaşaması lazım." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da temeli atılan sanayi bölgesinin tüm bölgeye hitap edeceğini dile getirdi.

Edirne ve Trakya'nın tarım ve sanayide büyük bir potansiyelinin olduğunu aktaran Aksal, Keşan OSB'nin Edirne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da sanayi yatırımlarının istihdam açısından önemli olduğunu belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise OSB'nin ilçenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Dua edilmesinin ardından Keşan OSB'nin temeli atıldı.

Programa kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.