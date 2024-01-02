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  • Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi
Politika

Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini belirterek, 'İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı.' ifadesini kullandı.

AA2 Ocak 2024 Salı 20:48 - Güncelleme:
Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi
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Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • ihracat

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