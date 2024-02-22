Bakan Kacır: Kaynakları Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçlıyoruz

Kacır, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'de ilk kez sanayi alanları master planı hazırlandığını, halihazırda Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,36'sının planlı sanayi alanlarına ayrıldığını söyledi.

İnsan kaynağının önemine işaret eden Kacır, "Çok boyutlu bir mesele olduğunun zannediyorum hepimiz farkındayız. Yani bir yandan bir kültürel dönüşüm boyutu var bu işin. Bir yandan da eğitim sistemimizle ilgili yönleri, yanları var. Şunu savunuyoruz Bakanlık olarak, mesleki eğitime özel sektörün öncülük etmesi lazım. Müfredatından tüm eğitim uygulamalarına kadar özel sektörün himayesinde mesleki eğitim çalışmalarının gerçekleşiyor olması lazım." diye konuştu.

Kacır, organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının önemli kaynaklar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Daha iyi bir düzeye çıkarmak için daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimizin kaynaklarını hem Bakanlığımızın kaynaklarını hem yatırım teşvikleriyle sektöre sunduğumuz, özellikle büyük ölçekli firmalara sunduğumuz kaynakları Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yapmazsak bugün yaşadığımız sorunlar, önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hızlı sonuç alacağız."

Özel sektör dokunuşu olan bazı alanlarda mesleki eğitimde çok hızlı neticeler aldıklarını dile getiren Kacır, geçen yıl Türkiye'de bir ilk yaşandığını, bazı meslek liselerinin tam puanla öğrenci aldıklarını ifade etti.

- "DEVLET-ÖZEL SEKTÖR EL ELE VERECEĞİZ"



Bakan Kacır, savunma sanayisinin Türkiye'nin gözde sektörlerinden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Fakat savunma sanayinin geldiği bu konuma rağmen savunma sanayinden çok daha büyük sektörlerimiz var bizim. Üretim düzeyleriyle, ihracat düzeyleriyle, otomotiv sektörümüz, kimya sektörümüz, tekstil sektörümüz, makine sektörümüz, gıda sektörümüz halen ölçek itibarıyla savunma sanayinden çok daha büyük sektörler. Bu sektörlerde de çok fazla büyük oyuncu var. Bu oyuncuları biz devlet eliyle her daim destekliye geldik. O vakit önümüzdeki dönemde devlet- özel sektör el ele vereceğiz. Bu mesleki eğitim meselesini bir sorun olmaktan çıkaracak adımları hızla atıyor olacağız. Elbette kadın istihdamı önümüzdeki dönemde yine çokça destekleyeceğimiz ve Türkiye'nin üretim alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sunacak bir diğer önemli alan olacak."

Bütün bu çalışmalarda özel sektörle birlikte hareket edeceklerini belirten Kacır, "Özel sektöre kulak veririz. Özel sektörle, sanayicimizle, yatırımcımızla risk alan müteşebbisimizle yan yana otururuz, el ele veririz, planlarımızı birlikte yaparız. Hep beraber bu planları hayata geçirmek için gayret gösteririz. Bundan sonra da bu yaklaşımımızı bizden görmeye devam edeceksiniz." dedi.