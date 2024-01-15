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Politika

Bakan Kacır: Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz
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Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu paylaştı. Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz."

Videoda, Türk astronot Alper Gezeravcı ise başarı hikayesine ilişkin, "Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri" ifadelerini kullandı.

Videoda, mürettebatın Alper Gezeravcı için söylediklerine de yer verildi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • alşper gezeravcı

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