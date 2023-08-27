İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5694
  • EURO
    28,6924
  • ALTIN
    1624.29
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Kacır'dan “T kuşağı” paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ezber Bozanlar” ifadesiyle; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için yaptığı paylaşımda “T Kuşağı”na dikkat çekti.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 23:52 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan “T kuşağı” paylaşımı
ABONE OL

Bakan Kacır'ın sosyal medya üzerinden yaptığı TEKNOFEST paylaşımında, "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı. Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da" ifadeleri kullanıldı.

Etimesgut Havalimanı'nda

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

İlk kez başkentte

"Sen GELECEKSİN diye Etimesgut Havalimanı'ndayız" sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

Teknolojiler yarışıyor

Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, "Eğitim Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Tarım Teknolojileri", "Afet Yönetim Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri" ve "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri" başlıkları öne çıkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.