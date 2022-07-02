Bakan Karaismailoğlu: Derdi vatan olmayanlardan hiçbir beklenti olmaz

Bakan Karaismailoğlu'nu, Çankırı'nın Orta Belediyesine yaptığı ziyarette, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu karşıladı.

Daha sonra, yeniden belde statüsü kazanan ve yarın seçim yapılacak Dodurga meydanında düzenlenen mitingde konuşan Karaismailoğlu, AK Parti'nin, belediyeciliğin hizmet işi olduğunu Türkiye ve dünyaya gösterdiğini söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin çağ atladığını anlatan Karaismailoğlu, "Hayal edilemeyen pek çok iş bir bir tamamlandı. Sonucunda bunların hepsi vatandaşımıza hizmet olarak döndü. Vatandaşımızın hayatı kolaylaştı yapılan hizmetler sayesinde." diye konuştu.

Türkiye genelinde 2002 öncesinde sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol bulunduğuna değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin ilk hükümetleri 15 bin kilometrelik bölünmüş yol vaadini söyledikleri zaman gülmüşlerdi. 'Hayal satıyorsunuz.' demişlerdi. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yol var ülkemizde. Bu sayede yılda tam 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Tam 1 milyar litre her yıl akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yapılan kaliteli, güvenli yollar sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağladık ama en önemlisi, kaza oranları tam yüzde 80 azaldı. Yapılan yatırımlar sayesinde her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz."

Yolların, bir akarsu gibi gittiği yerlerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyada son 2 yıldır yaşanan Kovid-19 salgını sürecinin, pandemi döneminin bütün sistemleri kilitlediği, üretimin durduğu, insanların adeta evlerine hapsolduğu günlerde bile büyük güçlü Türkiye kenetlenerek daha fazla üretim, daha fazla yatırım yaptı. Bunun sonucunda da dünyanın en iyi, en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdi. Bütün dünya ekonomileri küçülürken, Türkiye büyümekte. 250 milyar dolara çıkan ticaret hacmi artarak devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.



Karaismailoğlu, Çankırı'da son 20 yılda 6 milyar liranın üzerinde sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, "Buranın taleplerini biliyoruz. En önemli beklentiniz, Çerkeş-Orta-Şabanözü-Çubuk yolu. Şabanözü-Çubuk yoluna başladık, hayırlı uğurlu olsun. Orta-Şabanözü yolunun da ihalesini bu ay yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "DERDİ VATANINA, MİLLETİNE HİZMET OLMAYANLARDAN HİÇBİR BEKLENTİ OLMAZ"

Muhalefet partilerini eleştiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Malumlarınız, birileri masaların etrafında oturuyor, kalkıyorlar. Yine oturacaklarmış. Bu masalardan bir şey çıkmaz. Bu masalarda milletin derdi yok. Bu masalarda sadece kendi gelecekleri var. O yüzden derdi vatanına, milletine hizmet olmayanlardan hiçbir beklenti olmaz. Sadece masanın etrafı değil, masanın altında da birileri var. Zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. O yüzden milletin de vatandaşın da bunlardan bir beklediği yok. Bu ülkeye yapılacak bir şey varsa onu yapacak olan da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleridir."

Belediyeciliğin hizmet işi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hasan Hüseyin Kaşıkcı kardeşimizden başka belediye başkanı adayı olan arkadaşlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz ama Dodurga'ya hizmet istiyorsak, Hasan Hüseyin Kaşıkcı. O mührün sesini yarın akşam bütün Türkiye duyacak. 2023'ün ışığı yarın Dodurga'dan çıkacak. Yarın buradan çıkacak güçlü ses 2023'ün de sinyali olacak, buna hiç şüpheniz olmasın. Ama bu mühür ne kadar güçlü çıkarsa Dodurga o kadar çok kazanacak." dedi.



Mitinge cep telefonu bağlantısıyla katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hakkın yerini bulup sandığın yolunun gözüktüğünü dile getirerek, "Size, uzun yıllar hizmet etmiş Hasan Hüseyin Kaşıkcı kardeşimizi emanet ediyoruz. Kardeşimize gerekli desteği vereceğinize inanıyoruz. Dodurga'da tarihi bir zaferi gerçekleştirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu, mitingin ardından Orta ve Şabanözü ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, bir kafenin açılışına katıldı, Şabanözü Belediyesini ziyaret etti.