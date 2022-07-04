Bakan Karaismailoğlu'ndan 6'lı masa çıkışı: Onlar çok daha oturup kalkarlar

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" düsturuyla 2002 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çağ atladığını söyledi.

20 yıl önce yapılması gereken en önemli işlerden birisinin ulaştırma altyapısı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Memleket ve millet sevdasıyla tutuşan AK Parti kadrolarının 20 yılda 100 yılda yapılamayacak işleri bu memlekete kazandırmalarının tek yolu 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışmalarıyla oldu. Tabii ki burada sadece Türkiye için değil dünyayı yöneten bir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir vizyoner liderle bu işler oldu. Olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında AK Parti'nin iktidara geldiğinde 15 bin kilometre bölünmüş yol sözü verdiğini anımsatarak, "Siz hayal satıyorsunuz' deyip gülüp geçmişlerdi ama bugüne geldiğimizde 28 bin 664 kilometre bölünmüş yolla bütün Türkiye'de hizmet veriyoruz. Yetmedi 2053'e kadar gittiğimizde bütün planlarımızı yaptık. 28 bin 664 kilometreyi tam 38 bin kilometreye çıkartacağız. Yorulmak yok, durmak yok. Hizmete devam." dedi.

- "ÇAĞ ATLATAN PROJELER VATANDAŞIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI"

Önlerinde büyük bir seçim olduğuna değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"O seçimin ışığı hafta sonu Çankırı'dan gözüktü. İnşallah o ışık artarak devam edecek. 20 yılda karada, havada, denizde, demir yollarında yapılmış olan bu çağ atlatan projeler vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdı. Mesafeleri kısalttık, akaryakıttan, zamandan tasarruf yaptık. Sevdiklerimizle görüşmek için imkanımız oldu. Bu yolların güvenliği sayesinde trafik kazalarında tam yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bunun da karşılığında bu projeler sayesinde yılda tam 9 bin 500 tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz."

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Yüksek Hızlı Tren ile daha yeni tanıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilecik de bundan faydalanıyor. Şu anda 8 ilimiz Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etme imkanıyla tanıştı. 1400 kilometrelik bir hızlı tren ağımız var. Önümüzdeki yıllar hedefimiz belli. 28 bin kilometreye çıkaracağız mevcut demir yolu ağımızı. Şu anda ülkemizin her tarafında hummalı demir yolu çalışmamız var. Önümüzdeki 4 yıl içinde Gaziantep'ten hızlı trene binecek bir vatandaşımız, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Bilecik, İstanbul hatta Kapıkule Almanya'ya kadar hızlı trenle gitme imkanına kavuşacak. Aynı şekilde önümüzdeki yıl bugünlere gelmeden Sivas'ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu konforu, bu kıymeti bütün vatandaşlarımız hak ediyor. Hak etmeye devam edecek. Hedefimiz 8 ile ulaştırdığımız hızlı tren ağımızı, tam 52 ile ulaştırarak vatandaşlarımızın bu konfordan, bu güvenlikli yolculuktan nasibini almasını sağlamaktır."

Türkiye'nin gelecek yıl uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülke arasına gireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunlar çok kıymetli işler. Bakın, Kovid-19 salgın süreci bu kadar sistemler kilitlendi dünyada millet eve kapandı. Ama biz yatırımlarımızı daha da artırdık. Biz 2019 yılında tam yüzde 50 daha fazla yatırım yaptık. O yüzden ülkemizin her bir köşesinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri bir bir açıp hizmete sokuyoruz." diye konuştu.

- "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

2023 seçimlerinin önemine değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Siz bakmayın birileri masaların etrafında dolaşıyor, kalkıyorlar. Onlar çok daha oturup kalkarlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi gelecekleri, kendi koltuklarının derdi var. Masaların üstü ayrı, altı ayrı. Bunların hepsi patlar. Hiç merak etmeyin. Biz doğru yoldayız ve bu doğru yolda devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ü de atlatacağız. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip büyük, güçlü Türkiye'yi bütün dünya gördü, görmeye de devam edeceğiz."

Karaismailoğlu'na ziyarette AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bazı ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, sonrasında kentten ayrıldı.