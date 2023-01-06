Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye: Şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar

Bakan Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir araya geldi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu ardından Gaziosmanpaşa'da Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında şehirlerin birçok alandaki önemine işaret eden Karaismailoğlu, belediyeciliğin kutsal bir iş olduğunu ve hizmet işi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, belediyeciliğin yıllara dayanan bir geçmişi bulunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ama Türkiye belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl bir hizmet işi olduğunu, vatanına, milletine 7/24 hizmet etmek olduğunu, 27 Mart 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla öğrendi. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şey öğrendik.



İstanbul bir okul. Anadolu'nun çocuklarına İstanbul'un, Ankara'nın kapılarını Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. O açılan kapılardan vatanını, milletini seven Anadolu çocukları girdiler ve buradaki gördükleri eğitim, kazandıkları vizyonla artık Türkiye'ye hizmet ediyorlar. "

- "İSTANBUL GENELİNDE BUGÜN 270 KİLOMETRE HİZMET VEREN METRO YATIRIMLARININ HEPSİ 2019 YILI ÖNCESİ YAPILDI VE HİZMETE GİRDİ"

Kendisinin de iş hayatına İstanbul Gaziosmanpaşa'da başladığını anımsatan Karaismailoğlu, bu bölgenin ve İstanbul'un eski halini çok iyi bildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, 1994 yılı öncesi İstanbul'da yaşanan başta çöp patlamaları olmak üzere felaket ve hizmet eksikliği noktasındaki konulara atıfta bulunarak, sonraki süreçte 1994 yılından 2019 yılına dek İstanbul'a çok sayıda hizmet yapıldığını dile getirdi.

Gelişen büyüyen İstanbul'un hizmet ve yatırım istediğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle toplu taşıma hayatımızın bir vazgeçilmesi. Ev- iş yolculukları, okul yolculukları, günlük hareketlilik İstanbul'da yaklaşık 30 milyona kadar çıkıyor. O yüzden 1994'te İstanbul'a hizmet etmek için göreve gelenler ve onun bu vizyonunu kazanan çalışma arkadaşlarımızla birlikte İstanbul için çok büyük planlar yaptık. Zaten bir kamu hizmeti yapacaksanız, milletinizin, vatandaşınızın, önümüzdeki yıllarda önüne çıkacak problemleri önceden tespit edip tedbirler alıp, yatırımlar yapmak zorundasınız. İstanbul genelinde bugün 270 kilometre hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdi.

Bizim derdimiz hizmettir ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışlarını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik, aradan dört yıl geçti, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar. Ona da şükür diyoruz, darısı diğerlerinin başına ama devam eden yatırımlara baktığımızda, bu hızla giderse maalesef bunlar onlarca yıl sürecek."

- "ŞUBAT AYI İTİBARIYLA BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSUNU DA HİZMETE ALACAĞIZ"

Her geçen gün gelişen İstanbul'un yatırım ve hizmet istediğinin altını çizen Adil Karaismailoğlu, yerel yönetimlerin birinci derecede görevinin kente kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, kendilerinin bu vizyonla çalıştıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Baktık ki yerel yönetim bunu yapmıyorsa biz yaptık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğin. Hastanelere en çok ihtiyaç duyulan Kovid-19 salgın süreci, pandemi anında, maalesef belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce direkt devralarak 1 ay içerisinde hastane yollarını yaptık. Hastaneye yol yapmamayı tercih eden bir zihniyeti maalesef İstanbul yaşıyor şu anda.



Yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar, devraldık ve şu anda bitiriyoruz. İnşallah şubat ayı itibarıyla da Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesine en kolay ulaşımı gerçekleştirmiş olacağız. O metroyu devraldığımızda yüzde 5 ilerleme hızı vardı, bugün yüzde 99'lara geldik.

Yine bu hattın paralelinde, bunu devraldığımızda Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5'lerdeydi, onun güneyinde Bağcılar-Kirazlı'dan Halkalı'ya olan metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi, aradan 4 yıl geçti üzülerek görüyoruz ki hala yüzde 5'ler seviyesinde, yatırımlar ortada duruyor. Yaparlar yapmazlar. Akıllarını başlarına alma niyetleri de yok ama bunları bir gün yapanlar buraya gelip bunları hızlıca yapıp bitireceklerdir, ondan kimsenin şüphesi olmasın."

- "ADANA VE AYDIN'DA CHP'Lİ BELEDİYELERİN YAPMADIKLARI PROJELERİ DEVRALDIK, BİTİRİP HİZMETE SUNACAĞIZ"

İstanbul'da yapılan bir çok hizmetin AK Partili belediyelerin ya da bakanlıkların devreye girmesi ile bitirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Kadir Topbaş zamanında planlanan yatırımlara işaret etti.

Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bunların içerisinde Gaziosmanpaşa'yı da ilgilendiren çok önemli bir yatırım vardı. O da Veznecilerden başlayıp Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa meydanda bir istasyon, Küçükköy meydanında bir istasyon, Elma Bahçesi'nden Sultangazi, Habipler'den Fenertepe'ye kadar ulaşan ve tam 5 ilçeyi ilgilendiren çok önemli bir metro yatırımıdır. O zaman planlanmış, projesi bitirilmiş ve ihale aşamasına gelmiş bir hattı.



Maalesef belediye seçimlerinin üzerinden 4 yıl geçti, burada da hiç bir ilerleme yok. Bunlar yapılmazsa İstanbul büyüyemez, halkımızın yaşantısı çileye döner. Bunlar sadece İstanbul'da mı böyle? Maalesef Anadolu'daki CHP'li belediyeler de İstanbul'u örnek almaya başladılar. Aynı örnekleri Adana'da da, Aydın'da da görüyoruz.

Aydın'da da çıkmışlar şehir hastanesine yol yapılacak, 'Ben yapmam.' diyen bir belediye var. Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yine şehri çok yakından ilgilendiren, trafik sorununa alternatif çözüm üretecek bir projeyi yapmayıp bırakan bir belediye var ama biz ne yapacağız? Tabii ki milletimizi bu zihniyete esir düşürmemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu projelerin hepsini devraldık, bitirip inşallah vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız."

- "BÜTÜN DÜNYA KRİZLERLE BOĞUŞURKEN TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hizmet etmek, tüm Türkiye'de milletin yaşam kalitesini artırmak ve yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin her tarafında son 20 yıldır çok büyük bir atılım var, bu artarak da devam ediyor. AK Parti hükümetlerinin bir hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bizler de o altyapıyı oluşturmak için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, bütün dünyanın krizlerle boğuşurken Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğine dikkati çekerek, bütün bütçeleri vatana, millet için harcadıklarını, harcamaya da devam edeceklerini dile getirdi.

İstanbul'daki metrolarda gelinen son nokta hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Kağıthane'den başlayıp Hasdal'dan, Kemerburgaz Göktürk'ten İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 32 kilometre uzunluğundaki metre hattımızın bu ay içerisinde açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz.



Şubat ayında yine Başakşehir, Kayaşehir metrosunu açacağız. Ardından inşallah Kazlıçeşme-Sirkeci arasında yine Suriçi'nde önemli bir tarihi bölgede, hem toplu taşıma hareketini sağlayacağız hem de yürüme ve bisiklet yollarıyla kıymetli bir işi bitirmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Ve şu an devam eden metro hatlarımızı da inşallah 2023 yılı içerisinde de İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

- AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Adil Karaismailoğlu, bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini göstererek hayata geçirdiği, basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi ile bu Spor ve Gençlik Merkezi'ne Topbaş'ın adının verilmesinin de çok yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu konuşmaların ardından kurdele kesimi töreni ile toplu fotoğraf çekimine katıldı.

Açılışta Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dr. Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş başta olmak üzere çok sayıda yetkili yer aldı.