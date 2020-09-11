Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz

11 Eylül 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:17

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına adını yazdıran ve önemli başarılara imza atan milli yüzücü Beytullah Eroğlu’nun adı, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzuna verildi. Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nun açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla bugün yapıldı. Bunun yanı sıra yine Ümraniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle basketbol, voleybol, badminton oynanabilen çok amaçlı saha çalışmaları yapılmış ve hazır hale getirilen 6 basketbol sahası da canlı bağlantı ile hizmete açıldı.

SPORDA ZİRVE İDDİAMIZ VAR

Açılışta konuşan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde durmadan, yorulmadan, gayretle, inançla, bir ve beraber olarak devam edeceğiz. Ekonomisi, sanayisi, eğitimi ve sağlığında iddialı olduğumuz gibi sporda da iddiamız var. Hem de zirve iddiamız var. Bu iddiamızı iş birlikleriyle her geçen gün daha yukarılara taşımanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. İnşallah Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak, bizleri gururlandıracak, şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz." dedi.

"BAKANLIK OLARAK YÜZME EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİRİ"

Bu havuzlarda yeni Beytullah’ların, yeni yıldızların yetişeceğini söyleyen bakan Kasapoğlu, “Yüzme bakanlık olarak en önemli projelerimizden bir tanesi. Havuz inşaatlarımız devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor. Su kaynakları bakımından da zengin bir ülkeyiz. İddiamız yüzme bilmeyenin kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor hamlesini devam ettireceğiz. Biz herkese inat güzel insanlarımız için üretmeye, çabalamaya ve layık olduklarınızı inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN ÖNCÜSÜ KADINLAR”

Kadınların toplumun öncüsü olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Bu tesisler öncelikle kadınlarımızın isteklerine göre dizayn edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturacağız. Ruhsal ve bedensel anlamda ihtiyaç olan sporu el birliğiyle yaygınlaştıracağız. Pek çok ilgi ve yetenek var ve yetenekleri keşfetmek için MEB ile çalışıyoruz. Yetenekleri keşfederken bu gençlerin takibine yönelik çalışmaları da gerçekleştireceğiz” dedi.

SPORUN HER BRANŞINI ÖNEMSİYORUZ

Futbol, basketbol, voleybol ve sporun bir çok farklı branşını önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, “ Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağına inanıyorum. Milli takımımız da geçen yıl önemli başarılara imza attı. Futbol sezonu başlıyor. Dostluğun kardeşliğin en önemli amaç olduğunu ve sonunda hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar bekliyoruz. Herkesin dostça kardeşçe tribünde olduğu bir güne kavuşalım istiyorum.İnsanın hayırlısı insana faydalı olandır. Amacımız ve felsefemiz bu. İnsanlara hizmetkar olmaya geldik diyoruz. Bu tesisin kapısı herkese sonuna kadar açıktır. Bu tesisleri daha fazla insanımızla dolduralım. Yeter ki kullanalım, biz böyle yerleri üretmeye varız. Sporu tabana yayma ve sporda başarı iki temel amacımız” dedi.

GENÇLERİMİZ DE BEYTULLAH’I ÖRNEK ALMALI

Açılışa katılan Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ise, “Bugün açılışı gerçekleştirilen havuzumuz ve basket sahamız için onurluyuz. Açılışını yapacağımız tesisler gelişmelere katkı sağlayacak. Adını Beytullah Eroğlu’ndan alan havuzumuz uluslararası standartlara sahip ve çok kısa sürede tamamlandı. Ülkemizi gururlandıran Beytullah’ı örnek alarak, ilçemizdeki gençleri buralardaki aktivitelere katılmaya davet ediyorum. Hayali olmayanın istikbali olmaz. Kendi hayalimizi kurmaz ve peşinde gitmezsek başkalarının hayalinin gerçekleşmesine yardımcı oluruz. Bugün kuracağımız hayaller ülkemizin geleceğini inşa edecek. Gençliğe yapılan her yatırım karşılığını görecektir” ifadelerini kullandı.