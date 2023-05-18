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Politika

Bakan Kirişçi: Tarihe altın harflerle geçecek seçimle yolumuza devam edeceğiz

Geçici esnaf çarşısının kura töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek alarak yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek seçimle devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Bakan Kirişçi: Tarihe altın harflerle geçecek seçimle yolumuza devam edeceğiz
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Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen geçici esnaf çarşısının kura töreninde, yaptığı konuşmada, 14 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için teşekkür etti.

Kura törenlerinin kenttin normalleşme yolunda hızla mesafe kat ettiğini gösterdiğini belirten Kirişci, "Çok şükür hemen her hafta konteyner çarşılarla ilgili, geçici esnaf çarşımızla ilgili bu tür kura törenleri oluyor. Bize motivasyon sağlıyor. Kent merkezinde planlananın yüzde 88'inin, ilçelerde yüzde 85'inin gerçekleşmiş olması önemli." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine değinen ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te 322 milletvekili ile çoğunluğu temsil ettiğini söyleyen Kirişci, "Cumhurbaşkanlığı seçimi de yüzde 49,5'ta kaldı. 21 yıldır aktif siyasette olan AK Parti'nin dönemleri içerisinde ilk defa olan bir şey. İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur şeklinde icra edilecek. Bu da aslında ülkemizin, şanlı demokrasi tarihimizin önemli bir kazanımı. Biz 'kıl payı kaybettik' veya 'bizi niye desteklemediniz' demiyoruz. Bu millet iradesinin bir tecellisidir, buna saygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde Kahramanmaraş'ın büyükşehirler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren birinci il olmasından dolayı teşekkür eden Kirişci, "Kahraman kente, hemşehrilerimize, aziz milletimize bu yakışırdı. Biz bu 71,9'u inşallah 28 Mayıs'ta daha yukarılara çıkaralım arzusu içerisindeyiz." dedi.

Oy kullanmak için kente gelen vatandaşların özverisinin de çok kıymetli olduğunun altını çizen Kirişci, 28 Mayıs'ta bu sayının artmasını talep etti. Kirişci, şöyle konuştu:

"Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek alarak yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek seçimle devam edeceğiz. Geçici esnaf çarşıları burada ticari hayatlarını sürdürecek olanlara, alın ve akıl teri dökerek çabalarıyla yanlarında istihdam imkanı sunan bütün kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun."

Törende, çekilen kuralarla 135 iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile esnaf katıldı.

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