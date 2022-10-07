Bakan Kirişci: Ülkeyi bir bütün olarak gören bir yönetime çok şükür kavuşmuş olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan canlı olarak bağlandığı Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni kapsamında yer alan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Eskiyassıpınar Mahallesi'ndeki etkinlikte Kirişci, kültür ve medeniyeti Türkiye kadar derin olmayan ülkelerin Türkiye'deki zenginliği çatıştırmaya dönüştürmek için yıllarca uğraş verdiğini, o günlerin artık geride kaldığını belirtti.

Türkiye'nin barışa, mutluluğa, refaha olan ihtiyacının sadece kendisi için değil dünya için de bir gereklilik olduğunu ifade eden Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tarafı tutmayarak, savaş değil, barış arayarak aslında kültür ve medeniyet zenginliğinin bir örneğini dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

"BİTMEDİ, ELBETTE DEVAM EDİYOR"

İki ülke arasındaki savaş nedeniyle dünyanın bir anda gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını ve çözümün Türkiye'den geldiğini anımsatan Kirişci, "Türkiye'nin önderliğinde önce Antalya Diplomasi Forumu, daha sonra da İstanbul'daki zirve ve 22 Temmuz'da da dörtlü bir mutabakatla tahıl koridoru yürürlüğe girmiş oldu. 271 gemi tahıl koridorundan geçti. 6,2 milyon ton ve üzeri bir hububat ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oldu. Bitmedi, elbette devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bir zamanlar Alevi, Sünni, Kürt, Türk, sağcı, solcu, başlıkları altında enerjisinin boşaltıldığını anlatan Kirişci, "78 kuşağı biri olarak ifade ediyorum, o yıllarımız, o gençlik yıllarımız, karşıt görüşlü insanlar arasındaki bu çatışmalara tabir yerindeyse şahitlik etti. Bunları fiilen ülke olarak yaşadık. Hamdolsun bunlar geride kaldı. Artık kimseyi dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren veya ayrıştıran değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bakışa sahip bir yönetime çok şükür kavuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Sarız ilçesinde de yakın zamanda bir cemevinin temelinin atılacağı kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek de insana bakış ve insan sevgisinin bugün ihtiyaç duyulan öğretilerin başında geldiğini dile getirdi.



Aleviliğin vefa ve sevgi demek olduğunu belirten Çiçek, cemevinin hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise farklılıkları zenginlik olarak görüp bu zenginlikte engin bir toplum olmak için gayret gösterildiğini, devletle millet kucaklaşmanın bereketinin yaşandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Alevi dedeleri gülbank duası okudu.