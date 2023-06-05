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Politika

Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı

Yeni Kabine'de Sağlık Bakanı olarak görevine devam eden Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni dönemde öncelikli olan konuların olduğu bir listeyi duyurdu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması

- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması

- Randevu sistemindeki sorunların çözümü

- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması

- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması

- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi

- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması

- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması

- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi

- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi

- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi

-Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması

- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi

Tüç çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

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