Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması

- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması

- Randevu sistemindeki sorunların çözümü

- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması

- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması

- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi

- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması

- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması

- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi

- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi

- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi

-Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması

- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi

Tüç çabamız, hepimizin daha iyi olması için.