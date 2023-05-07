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Politika

Bakan Kurum: Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık

Pendik'teki 'Zonguldaklılar Buluşması'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bir tarafa bakıyorsunuz yurt içinde ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var. Diğer tarafta teröristlerin ve terörün destekçisi olan, sırtını Kandil'e yaslayanlar var. Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık. Arkamızda milletimiz var.' dedi.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 00:13 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık
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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Pendik'teki "Zonguldaklılar Buluşması"na katıldı.

Programda Zonguldak Madencileri Korosu sahne alarak şarkılar söyledi.

Burada konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Deprem bölgesine ilk yardıma koşanların başında Zonguldaklı maden işçilerinin geldiğini ve madencilerin canla başla mücadele ettiğini dile getiren Kurum, "Yüzümüzü nereye dönsek vefakar Zonguldaklı kardeşlerimizin yardım çadırlarıyla, yardım faaliyetleriyle karşılaştık. Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra da yine kardeşlerini unutmadılar. Afet bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız Zonguldak evlatlarına minnettardır." diye konuştu.

Kurum, milletle el ele verip büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini, Zonguldak'ta altyapıdan üstyapıya, çevre yatırımlarına kadar birçok projeyi, yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı.

Zonguldak'ta son 21 yılda her alanda 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını vurgulayan Kurum şunları kaydetti:

"TOKİ'yle 11 bin 227 konutumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine İlk Evim İlk İş Yerim projemiz kapsamında Zonguldak'ımıza 1650 konut inşa ediyoruz. Zonguldak'ta İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla altyapıda yatırım tutarı 2,1 milyar lira olan 162 projemizi bitirdik. Yine şehrimizde yeşil alan miktarını arttırıyoruz, toplam büyüklüğü 260 bin metrekare olan 5 millet bahçesini sizlere kazandırıyoruz."

Kurum, seçime bir hafta kaldığını hatırlatarak bu seçimin yeni yüzyılın başlangıcı olacağını belirtti.

Bu seçimde "bir tarafta 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye.' diyen Cumhur İttifakı'nın, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu" söyleyen Kurum, "Bir yanda şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk edip konut dönüştüremeyenler, diğer tarafta afetin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen 142 bin konutu başlatanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz yurt içinde ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var. Diğer tarafta teröristlerin ve terörün destekçisi olan, sırtını Kandil'e yaslayanlar var. Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık. Arkamızda milletimiz var." dedi.

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