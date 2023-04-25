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Politika

Bakan Kurum: Bu seçim, 'Türkiye üretsin' diyenlerle, 'Ne gerek var üretmeye?' diyenlerin seçimi

Beykoz'da 'Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Spor Kulüpleri Buluşması'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin.' diyenlerle, 'Ne gerek var üretmeye? İthal edelim. Yurt dışından borç alalım.' diyenlerin seçimi olacaktır.' dedi.

AA25 Nisan 2023 Salı 23:38 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Bu seçim, 'Türkiye üretsin' diyenlerle, 'Ne gerek var üretmeye?' diyenlerin seçimi
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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'da kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adımı hayata geçirdiklerini, evleri dönüşüme girecek vatandaşların yeni yuvalarının maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını söyledi.

Kurum, "Hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda yaklaşık 130 milyon metrekare çalışıyoruz. Bu alanlarda yapılacak konutlar, İstanbul'a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak." dedi.

14 Mayıs seçimlerinde siyasi partilerin değil zihniyetlerin yarışacağını vurgulayan Kurum, "Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin.' diyenlerle, 'Ne gerek var üretmeye? İthal edelim. Yurt dışından borç alalım.' diyenlerin seçimi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra Beykoz'da ziyaret ettiği taksicilerle çay içerek, taleplerini dinledi. Kurum, durağın bas-konuş sistemini kullanarak, yolda olan taksicilerle de sohbet etti.

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