Bakan Kurum: Dünyanın hiçbir yerinde kendini 'çevreci' diye tanıtıp yeşile karşı çıkan muhalefet bulamazsınız

Bakan Kurum, Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, sohbet ettiği belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurum, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ı da ziyaret ettikten sonra Eski Hal Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, talepleri dinledi.

Bakan Murat Kurum, daha sonra, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Akdeniz ilçesi Bahçe ve Barış mahallelerinde yaptırılan 415 konut ve 50 dükkanın temelinin atılması, kentteki bazı projelerin de toplu açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmasına başlayan Kurum, kentin tarihi, kültürü, limanı, coğrafi konumu, üretim kapasitesi, nüfusu ve verimli topraklarıyla Doğu Akdeniz'in en büyük ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Mersin'de sosyal konuttan futbol sahalarına, çok amaçlı spor alanlarından içme suyu hatlarına, güneş enerjisi santralinden yol düzenlemelerine ve sosyal donatılara kadar birçok eserin temellerini attıklarını ve bitmiş olanların da açılışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, yeni yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum, Mersin tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm projesini davulla zurnayla, vatandaşlarla yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletle omuz omuza yol yürüdüklerini aktaran Kurum, "Burada yıllardır kangren haline gelmiş, sorun, problem olmuş mahallemizdeki dönüşümde de yüzde 90'ın üzerinde anlaşma yaptık. Vatandaşlarımızı mağdur etmedik, vatandaşlarımıza taşınma, kira yardımı verdik. İnşallah en kısa sürede aynı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi Barış Mahallemizde de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız. Bu alanda bu proje kapsamında vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek projeyi yaptık, ihalemizi yaptık. Bugün de temellerini atacağız." diye konuştu.

- "BİZ HER ZAMAN ESER ÜRETEN TARAFTA OLDUK"

Kurum, Türkiye'nin mazlumlara el uzatan ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz her zaman eser üreten tarafta olduk, hizmet yaptık. Vatandaşımızın huzuru, mutluluğu, refahı için hep en iyisini, güzelini yapmanın gayreti içerisinde olduk. Cumhurbaşkanı'mız, 'Şehirleri inşa ederken insanı merkeze alan bir anlayışla, millete hizmet etme anlayışıyla, aşkıyla çalışmalıyız.' diyor. Biz Mersin'imizi, Akdeniz'imizi tüm ilçelerimizi bu hassasiyetle imar, inşa ediyoruz."

Akdeniz ilçesinin kentin merkezinde olmasına rağmen ideolojik kaygılarla kaderine terk edildiğini söyleyen Kurum, 2019'daki seçimden sonra ilçenin ehil ellerle, sosyal ve gönül belediyeciliğiyle tanıştığını vurguladı.

Cumhur İttifakı ile gece gündüz demeden daha güzel hizmetler yapmak için çalıştıklarını anlatan Kurum, yeni yatırımlarla Mersin'in tüm ilçelerinde güzelleştirme projelerini yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "ALGI, İFTİRA, TEHDİT PEŞİNDE OLMADIK"

Bakan Kurum, açılışların ve temel atma törenlerinin bu kararlılıklarının en önemli göstergesi olduğuna işaret ederek, "Biz hiçbir zaman çeşme açma peşinde olmadık. Hep eser üreten tarafta olduk. Algı, iftira, tehdit peşinde olmadık. Hep milletimizin hayrına olan işler peşinde olduk." dedi.

Bugüne kadar TOKİ tarafından Mersin'de toplam yatırım değeri 2,5 milyar lira olan 4 bin 185 konutun yapıldığını, Akdeniz'deki millet bahçesinin de hizmete açıldığını anımsatan Kurum, "Hani şimdi Atatürk Havalimanı'nı tartışıyorlar ya, şimdi gelsinler Mersin'e, Akdeniz'deki yürüme mesafesindeki millet bahçesinin imara, ticarete, ranta açılmadığını, aziz milletimize açıldığını görsünler." şeklinde konuştu.

- "MİLLETE PARMAK SALLIYORLAR, HAKARET EDİYORLAR"

Tüm projelerle kentin çevresini ve doğasını koruduklarını belirten Kurum, Elazığ'da ve Malatya'da depremde, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sellerde, Antalya ve Muğla'da yangınlarda vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Kurum, ülkeyi ve şehirleri geliştirmekle, çocuklara güzel bir gelecek bırakmakla anılmayı istediklerine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına almak için sonsuz ihtiraslar denizi olarak görenlerin de tek bir amacı var, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olmaktır. O yüzdendir ki yatıyorlar kalkıyorlar mega projeleri durdurmaktan, TBMM'den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor millete parmak sallıyorlar, öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan, yatmadan önce de bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, emekçi kardeşlerimizi, bizim iş yaptığımız müteahhitleri, iş verenleri, projecileri, bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar'. Bunların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydana okuma çabasında, gayretindeler. Biz beklerdik ki milletin bir sorununa çare olsunlar, proje üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından 'şu projeyi yapacağız, vatandaşlarımıza şu alanda çok daha iyi hizmet vereceğiz, şu yatırımı gerçekleştireceğiz, şu kalıcı sorunu sorun olmaktan çıkaracağız' dediklerini duymadık."

- "VARSIN ONLAR SIRTINI PKK'YA DAYAYANLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPSINLAR"

"Rüzgar dağdan ancak toz götürürmüş. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler." diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Varsın onlar sırtını PKK'ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi gitsinler büyükelçilerle Batı'ya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler, kadro taksimatı yaparak bakanlıkları, milletvekillerini paylaşsınlar, o 6 kişilik masa etrafında köşe kapmaca oynamaya devam etsinler. Biz kıymetli vatandaşlarımızla, milletimizle, Akdeniz ve Mersin ile yol yürümeye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde iş ve eser yapmaya devam edeceğiz. Bize Akdeniz, Toroslar, Mersin'imiz, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'miz yeter. Aziz milletimiz de bunları tek tek not etmektedir. İcazeti başka kapıda arayanlardan, demokrasiye balans ayarı vermeye çalışanlardan, yatırıma dahi 'dur', projelere dahi 'yapma' diyenlerden, hatta ve hatta yeşile, ağaca, doğaya yani millet bahçesine bile itiraz edenlerden sandıkta hesabı mutlaka milletimiz soracaktır."

Bakan Kurum, yeşile sahip çıktıklarını söyleyenlerin yeşil alanlara karşı olduğunu anlatarak, "Dünyanın hiçbir yerinde ağaca, yeşile, bu alana 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp kendisini 'çevreci' diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Bu sadece Türkiye'de vardır. Biz, 'Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapacağız, milletimizin hizmetine açacağız, yıkmayacağız, inşa edeceğiz' diyoruz. 'Oradaki bütün değerleri vatandaşımıza, milletimize, aziz İstanbulluya açacağız' diyoruz. Bunlar diyorlar ki 'Siz buraları ranta, imara açacaksınız, konut, ticaret ünitesi yapacaksınız'." ifadelerini kullandı.

- "2023 SEÇİMLERİ BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Kentleri geliştirmeyenlere gereken cevabı milletin vereceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Mevzu Haliç olunca, Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyaya örnek olacak bir çevre projesi geliştirdi. Biz, 'Haliç'i temizleyelim, en ileri atık su arıtma tesislerini yapalım' diyoruz. Onlar, yapraklardan, ağaçlardan alkış bekliyorlar. Maalesef biz gittiğimiz her ilimizde taş üstüne taş koymadıklarını bugün bir kez daha görmüş olduk. Bunları, inşallah vatandaşlarımıza, feraset sahibi aziz milletimize emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde onlara gereken cevabı aziz milletimiz verecektir. Bu yüzden 2023 seçimleri büyük Türkiye yürüyüşü açısından çok önemlidir, bizim kader anımızdır. Türkiye'nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürebilmesi bu seçime bağlıdır. Ben biliyor ve inanıyorum ki aziz milletimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu bir kere daha takdir edecek ve rekor bir oyla 'Durmak yok, yola devam' diyecektir."

TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur ve Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu dua eşliğinde toplu konutların temeli atıldı, biten projelerin de açılışı gerçekleştirildi.