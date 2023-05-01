Bakan Kurum müjdeyi verdi: Rize'ye 3 millet bahçesi

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da düzenlenen "Rizeliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeni konutlar inşa ettiklerini, gelecek bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların anahtarlarını vereceklerini, ailelerin bayramı evlerinde kutlayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, son olarak hayata geçirdikleri Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda bugün itibarıyla İstanbul'daki başvuru sayısının 394 bin bağımsız bölüme ulaştığına dikkati çekerek, "Şimdiden 70 bin başvurumuz bina bazında yapılmış oldu. Üsküdar'ımızda da bu kapsamda 3 bin 825 binamız dönüşmek için başvuru yaptı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1,5 milyon vatandaşımızın evini yenilemek, güçlendirmek için adım attığını görüyoruz." bilgisini verdi.

RİZE'YE 3 MİLLET BAHÇESİ

Rize'deki millet bahçesi projelerine ilişkin de konuşan Kurum, şöyle devam etti:

"TOKİ Başkanlığımızca şehrimize İyidere ve Rize merkez olmak üzere toplam büyüklüğü 391 bin metrekare millet bahçesi yapıyoruz. Biri sahilde, biri İyidere'de biri de Güneysu'da. İkisi tamamlandı. Birinin de dolgusu bitti, 10 Mayıs'ta Rize sahili millet bahçesi olacak. Millet bahçesi için ilk adımı 10 Mayıs'ta atmış olacağız. Sahilde yürüyüş alanlarıyla bisiklet alanlarıyla, koku bahçeleriyle, kütüphanesiyle, kıraathanesiyle orada vakit geçireceksiniz. 300 bin metrekaresini yeşil alan yapacağımız bu projede bir de selatin ve cuma cami yapılacak. Ona ilişkin de projelerimiz tamamlandı. Belediye ve vatandaşlarla el ele verip, sahilin yenilenme sürecini yürüteceğiz."

Bakan Kurum, TOKİ ile güncel yatırım değeri 3,2 milyar lira olan 2 bin 903 konut ile dükkan ve onlarca sosyal donatı inşaatını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunduklarını, sosyal konuttan ofise, köy evine, camilere kadar sahada güncel yatırım değeri 5 milyar lira olan projelerin yapımına devam ettiklerini dile getirdi.

Rize'nin geçen yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Kurum, afetzedeler için eskisinden daha güzel, ahırlı köy evi ve konut inşaatlarının yapımını da sürdürdüklerini, bunları en kısa sürede teslim edeceklerini kaydetti.

Bakan Kurum, dolgu zeminde ya da doğru tekniğe uygun şekilde yapılmamasından dolayı Rize'nin merkezindeki Çarşı ve Piriçelebi mahalleleri ile Taşlıdere, Yağlıtaş, Salarha, Reşadiye, Tophane, Ortaköy, Hemşin ve Çamlıhemşin'de dönüşüm faaliyetleri sürdürdüklerini anlatarak, toplam 1 milyon metrekare olan 11 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"BURASI TÜM TÜRKİYE'YE, DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR PROJEDİR"

Rize'deki inşa ve imar faaliyetlerinden bahseden Kurum, şu bilgileri verdi:

"Muradiye'de 178, Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası sürüyor. Şehre değer katacak Madenli'de 143, Çayeli'nde 79, Rize merkez Tophane Mahalle'mizde dönüşüm kapsamında 107 konut, 46 dükkan ve cami inşaatı aralıksız devam ediyor. Taşlıdere'de 133 konut çalışmalarımız, inşa faaliyetleri devam ediyor. Merkezde Yağlıtaş Mahalle'mizde kentsel dönüşüm kapsamında 465 konut üretiyoruz. Bu konutları Rize'nin dönüşümü için kullanacağız. Salarha'da 465 konutu da orada yapıyoruz. Bunun yapımını tamamladık. Buradaki konutlarımızı tamamen şehrin dönüşümü için kullanacağız. Yani yaklaşık 1000 konutun bugünkü yatırım maliyeti 'sadece bir konut 2 milyon lira' 2 milyar liralık konutumuzu biz Rize'mizin daha da güzelleşmesi için kullanmış olacağız."

Şehrin "kalbi" olarak bilinen Merkez Çarşı Mahallesi'nde binaların demirlerinin korozyona uğradığını belirten Kurum, "Orada oturan vatandaşlarımız büyük risk içerisindeydi. Gittik orada, Rize'nin merkezinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde çok önemli bir yenileme projesi başlattık. Emin olun, burası belki tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bir projedir. Bu kapsamda esnafımızla konuştuk, anlaştık. Onlara taşınma ve kira yardımı verdik. 434 ofis ve 133 dükkan yapımı tamamlandı. Artık anahtarlarını teslim ediyoruz." diye konuştu.

"RİZE'DE 176 PROJEYİ TAMAMLADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Rize'de İller Bankası desteğiyle atık sudan içme suyuna, şehircilik uygulamalarına, yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar toplam yatırım tutarı 2,6 milyar lira olan 176 projeyi tamamladıklarına işaret etti.

Ayder Yaylası'nda yol ve altyapı imalatlarının tamamını İller Bankası'yla birlikte yenilediklerini aktaran Kurum, oradaki elektrik direklerini yolların altına aldıklarını, yolunu, altyapısını, kanalizasyonunu, yağmur suyunu yeniden yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Gelintülü Şelalesi önüne bir teras yaptıklarını, çocukların spor yapacağı sahaları bitirdiklerini, şenlikler yapılan ve salıncaklardan dolayı kötü durumda olan çayırdan salıncakları kaldırdıklarını, vatandaşların mülkiyeti varsa bunların değerlerini ödeyerek, burayı Ayderlilere, Çamlıhemşinlilere, Rizelilere ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini bildirdi.

"AYDER'İ BİR DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

"Ayder Yenileme Projesi" kapsamında TOKİ Başkanlığınca 1917 araçlık, yer altında, üstü oranın bitki örtüsüyle kaplı olacak kapalı otopark yaptıklarını anlatan Kurum, vatandaşa ve esnafa tamamıyla hizmet veremeyen termal tesise ilişkin yürüttükleri projenin de kaba inşaatının bittiğini, ince imalatlarının sürdüğünü, burayı bu yaz bitireceklerini dile getirdi.

Orada apart üniteler de inşa ettiklerini aktaran Kurum, "Orada, vatandaşlarımızın binası istiyoruz ki Ayder'e, Karadeniz'e, Rize'ye yakışsın. Ahşabıyla, taşıyla tertemiz olsun. Buradaki otelleri, apartları da yaptığımız o apart ünitelere taşıyoruz. Orada da ilk teslimlerimizi yaptık. İnşallah, hızlı bir şekilde Ayder'i bir dünya markası yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.